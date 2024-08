27 sierpnia 2024 r. Rada Ministrów przyjmie projekt budżetu na 2025 rok.

4,1% dla budżetówki? 7%? Ile mniej dla nauczycieli niż żądane 15%? Mundurowi? Dowiemy się za trzy tygodnie

Reklama

Min. A. Domański przekazał te informacje w Polsat News. Temat budżetu pojawił się w dwóch kontekstach:

Kontekst nr 1) Nowelizacja budżetu na 2024 r. - decyzja do końca sierpnia. Nowelizacja zależna jest od tego, ile podatku VAT wpłynie do budżetu

Reklama

Kontekst nr 2) Projekt budżetu na 2025 r. - decyzja i publikacja 27 sierpnia 2024 r.

Minister Finansów mówił też o tym, że trzeba uwzględnić na najbliższe lata procedurę nadmiernego deficytu. Polska może dostać aż 7 lat na zrównoważenie swoich finansów.

Pokażmy jak mogą wyglądać pensje w budżetówce po podwyżkach na przykładzie nauczycieli:

Ile będą nauczyciele zarabiali od 1 stycznia 2025 r. - wariant po podwyżce o 15%

Pomijamy PPK.

Nauczyciel początkujący - 5644,2 zł (brutto) i 4178,05 zł (netto),podwyżka o 502,1 zł (netto)

Nauczyciel mianowany - 5815,55 zł (brutto), 4294,60 (netto), podwyżka o 517,65 zł (netto)

Nauczyciel dyplomowany - 6802,25 zł brutto, 4967,39 zł netto, podwyżka o 604,7 zł

Ile będą nauczyciele zarabiali od 1 stycznia 2025 r. - wariant po podwyżce o 4,1%

Pomijamy PPK.

Nauczyciel początkujący 3813,56 zł netto (podwyżka o 137,61 zł)

Nauczyciel mianowany 3919,28 zł netto (podwyżka o 142,33 zł)

Nauczyciel dyplomowany 4527,50 zł netto(podwyżka o 164,81 zł)

Nauczyciel Brutto Netto początkujący 5110 zł 3813,56 zł mianowany 5265 zł 3919,28 zł dyplomowany 6158 zł 4527,50 zł

Ile nauczyciele zarabiali w 2023 r.?

Minimalna pensja nauczyciela w 2023 r. bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy, to:

1) nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto(2846 zł netto/na rękę),

2) nauczyciele mianowani -3890 złbrutto (2982 zł netto/na rękę),

3) nauczyciela dyplomowani -4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Istotnym elementem pensji nauczyciela (zwłaszcza doświadczonych nauczycieli dyplomowanych) jest dodatek 20% do pensji.

Dodatek funkcjonuje pod dwiema nazwami:

za wysługę lat

stażowy.

Wynika to z tego, że jego wartość jest tym wyższa, im dłużej nauczyciel pracuje. Jest to 1% za każdy rok pracy, ale nie więcej niż 20%. Po przepracowaniu 20 lat, dodatek ma co roku wartość 20% pensji.

Prawnie wygląda to tak:

„Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.” (art. 33 Karty Nauczyciela)

Szczegóły reguluje § 7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. ze zm.).

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.