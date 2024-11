Parametry brzegowe wyroku - Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z 15 października 2024 r. sygn. akt VIU 1016/24

Data rozprawy - 15 października

Reklama

Przedmiot rozprawy – odwołanie emeryta (status od 1 października 2017 r.) od dwóch decyzji ZUS (z lipca i sierpnia 2024 r.) o wysokość świadczenia:

Wyrok:

Reklama

1) Sąd Okręgowy zmienia decyzję ZUS i przyznaje emerytowi prawo do przeliczenia emerytury w wysokości bez zmniejszania o sumy kwot pobranych wcześniej emerytur bez od dnia 17 lipca 2024 r.

2) Sąd Okręgowy stwierdza, że organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej przesłanki niezbędnej do wydania decyzji od dnia 4 lipca 2024 r. (miesiąc od wyroku TK) do dnia zapłaty

Przeliczenie 150 000 emerytur. Sąd Okręgowy wykonuje wyrok TK. ZUS ma przeliczyć emeryturę, ale tylko za trzy lata wstecz

Na początku artykułu zastrzegamy, że liczba 150 000 osób poszkodowanych 10 lat temu, które dziś próbują skorygować swoje zaniżone emerytury jest inna niż 150 000 osób. Ta liczba to dolna granica szacunku ZUS. Analizę co do rzeczywistej liczby osób poszkodowanych przeprowadził analizy dr Andrzeja Hańderka (radca prawny) - osoby zainteresowane zapraszamy do publikacji Infor.pl https://www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/emerytura/6779216,przeliczenie-150-000-emerytur-kolejny-wyrok-sadu-okregowego-bez-publikacji-wyroku-tk-z-czerwca-2024-r.html

O co chodzi w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjny (Link do wyroku TK i uzasadnienia) - ZUZ na podstawie niekonstytucyjnego przepisu pomniejszyć prawdopodobnie setkom tysięcy osób emerytury (65 lat i 60 lat) - mają zyskać około 1200 zł miesięcznie (podwyżka comiesięcznej emerytury) i wsteczne wyrównanie średnio o około 60 000 zł. Emerytury zostało niekonstytucyjnie pomniejszone o korzyści z wcześniejszych emerytur.

Stan faktyczny - ZUS ma przeliczyć emeryturę wykonując wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.

Wracamy do wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z 15 października 2024 r. sygn. akt VIU 1016/24

Sąd okręgowy rozpatrywał taki stan faktyczny:

Emeryt korzystał z wcześniejszej emerytury od 1 maja 2011 r. Nie wiedział więc, że od 1 stycznia 2013 r. sankcją za korzystanie z wcześniejszej emerytury będzie pomniejszenie świadczeń emerytalnych o korzyści pobrane w okresie emerytury wcześniejszej. W jego przypadku sankcją to było pomniejszenie kapitału emerytalnego kwoty aż 137 361,57 zł. Prawo do emerytury powszechnej (próg 65 lat) emeryt uzyskał 1 października 2017 r. Wtedy pomniejszono jego kapitał emerytalny o 137 361,57 zł. Emeryt oczywiście nie był zachwycony, a okazja do odzyskania pieniędzy pojawiła się wraz z wyrokiem TK z 4 czerwca 2024 r. Sędziowie TK orzekli w ten sposób: Każdy emeryt, który był na emeryturze przed wejściem niekorzystnych zasad (i nie mógł przed nimi uciec na emeryturę 60 lat i 65 lat, ma prawo do odzyskania np. 137 361,57 zł. Emeryci wywodzą z tego wyroku prawo także do zaległych waloryzacji tego kapitału. ZUS odmawia rozpatrzenia wniosku pod pretekstem braku publikacji wyroku TK z 4 czerwca 2024.

Sąd Okręgowy: Konstytucja nic nie mówi o tym, że wyrok z 4 czerwca 2024 r. ma moc dopiero po publikacji w Dzienniku Ustaw. SO uznał wyrok TK za obowiązujący (pomimo braku publikacji)

Sąd okręgowy przyznał emerytowi rację. Ograniczył jednak mu prawo do przeliczenia emerytury do 3 lat wstecz.