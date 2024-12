Sąd: ZUS źle przeliczył emeryturę 20 lat temu. Pieniądze zwróci za 3 lata wstecz

Krzywda emeryta polega na tym, że jeżeli ZUS źle wyliczył emeryturę 20 lat temu, to owszem ZUS przeprosi i odda pieniądze. Ale tylko za trzy lata wstecz. Nie za 20 lat, a za 3 lata. Jest to w pełni legalne. Trzyletni okres przedawnienia nawiązuje do prawa cywilnego, ale nie uwzględnia różnicy między niezapłaconą ratą kredytu za telewizor, a źle wyliczoną emeryturą