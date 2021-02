"Niebawem minie rok od kiedy realizujemy bezprecedensowy pakiet wsparcia. Jest to szczególnie ważne między innymi dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa. Dokładamy szczególnych starań, aby pomoc w dalszym ciągu płynęła możliwie najszerszym strumieniem" - wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Przypomniała, że obecnie przepisy tarczy antykryzysowej 7.0 przewidują m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD.

O wsparcie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy mają czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń.

Jak przekazał ZUS prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej. O umorzenie składek za styczeń albo za grudzień i styczeń oraz ponowne świadczenie postojowe mogą wystąpić między innymi przedsiębiorcy z branży sprzedaży detalicznej, fitness, gastronomicznej, turystycznej, organizatorzy targów, wystaw i kongresów, prowadzący różne formy edukacji, obiekty noclegowe, uzdrowiska, pralnie, obiekty kultury i rozrywki, firmy zajmujące się fotografią, produkcją lub dystrybucją filmów i muzyki, fizjoterapeuci i paramedycy.

Kolejnym instrumentem w ramach Tarczy Antykryzysowej jest, również realizowana przez ZUS, wypłata świadczeń postojowych.

Według danych ZUS łączna wartość postojowego przekroczyła już 5,6 mld złotych. "Najwięcej środków w ramach postojowego trafiło do firm z województwa mazowieckiego (ok. 891 mln zł), śląskiego (ok. 678 mln zł) oraz małopolskiego (ok. 611 mln zł)" - podał Zakład.

O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu stanu epidemii. Jednak data złożenia wniosku ma wpływ na to, które miesiące należy wziąć pod uwagę przy ocenie spadku przychodu.