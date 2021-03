W TVP Info Szwed był pytany o zasady i termin wypłacania tzw. czternastej emerytury. Ustawę w tej sprawie, zakładającej kolejne w 2021 r. dodatkowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, opublikowano w Dzienniku Ustaw w ubiegłym tygodniu. Jej przepisy zaczną obowiązywać 25 marca.

Wiceminister przypomniał, że tzw. czternastka trafi do emerytów "w listopadzie bądź ewentualnie w grudniu w tym roku". "To będzie wysokość najniższej emerytury tak jak w przypadku trzynastej emerytury, czyli 1250,88 zł (brutto)" - powiedział Szwed, dodając, że na rękę będzie to ok. 1066 zł.

Przypomniał, że w ustawie przewidziano próg dochodowy w wysokości 2900 zł brutto. Oznacza to, że ok. 1,2 mln osób pobierających wyższe emerytury będzie miało czternastki pomniejszane zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę (np. jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł). Dodał też, że tzw. czternastek nie otrzyma 500 tys. emerytów pobierających najwyższe świadczenia (powyżej 4150 zł brutto).

Czternasta emerytura ma zostać wypłacona ok. 9,1 mln emerytów i rencistów. W pełnej wysokości 1250,88 zł brutto będzie przysługiwać ok. 7,9 mln świadczeniobiorców. "Myślę, że można powiedzieć, że prawie wszyscy otrzymali, bo to jest 95 procent emerytów i rencistów, którzy otrzymają emeryturę" - mówił.

Czternasta emerytura będzie wypłacona z urzędu, to znaczy, że nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.

Na wypłatę czternastek rząd przeznaczył ok. 11,4 mld zł. Większość emerytów i rencistów dodatkowe świadczenie otrzyma w listopadzie. W wyjątkowych sytuacjach czternastki będą wypłacane w grudniu – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – i w styczniu 2022 r. – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Dodatkowo w kwietniu seniorzy otrzymają trzynastą emeryturą. Dodatek ten przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. (PAP)