Badanie zostało opublikowane przez Warszawski Instytut Bankowości i Fundację Giełdy Papierów Wartościowych.

"W obliczu największych od lat wyzwań gospodarczych, politycznych i społecznych, rośnie poziom wiedzy finansowej i potrzeba świadomości ekonomicznej wśród Polaków. Blisko 30 proc. badanych ocenia pozytywnie swoją wiedzę w tym zakresie (wzrost z 12 proc. w 2021 r.), a jednocześnie 36 proc. jest negatywnego zdania na ten temat (spadek r/r z 49 proc.)" - napisano w komunikacie prezentującym wyniki badania.

Dodano, że ponad połowa Polaków (58 proc.) twierdzi, że w ciągu ostatnich miesięcy zwiększyła się ich gotowość do długoterminowego oszczędzania lub inwestowania na giełdzie. Jednocześnie wskazano, że najpilniejszego uzupełnienia wymaga wiedza z obszaru cyberbezpieczeństwa (51 proc.).

W komunikacie poinformowano, że w tegorocznej, piątej edycji badania po raz pierwszy sprawdzono także poziom praktycznej wiedzy badanych, dotyczący m.in. gwarancji BFG, bankowości elektronicznej, wyliczania odsetek z lokaty czy zaciągania kredytów.

"O ile w większości przypadków, ponad połowa Polaków umiała wskazać prawidłowe odpowiedzi, o tyle bardzo niepokojących danych dostarczyło pytanie na temat kosztów kredytu i oprocentowania. Najwięcej, bo aż 47 proc. respondentów błędnie uważa, że zmiana wysokości stóp procentowych automatycznie wpływa na ratę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem stałym. Tylko 5 proc. badanych prawidłowo wskazało, że wysokość miesięcznej raty kredytu o zmiennym oprocentowaniu jest zazwyczaj aktualizowana co 3 lub 6 miesięcy" - napisano w komunikacie.

Z badania wynika również, że najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy ekonomicznej jest internet (wzrost r/r z 59 proc. do 74 proc.), media (spadek r/r z 49 proc. do 44 proc.) oraz bankowcy i inne instytucje sektora finansowego (spadek r/r z 54 proc. do 41 proc.). Znacznie mniej respondentów niż w zeszłym roku za najlepszą formę pozyskiwania wiedzy finansowej uznało bezpośrednie spotkania stacjonarne (spadek r/r z 60 proc. do 44 proc.). Zwolenników filmów edukacyjnych i materiałów wideo jest 41 proc., a artykułów i infografik - 40 proc.

"Wyniki tegorocznej edycji badania odczytujemy jako pośredni efekt rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy w ostatnich latach. Skutki gospodarcze pandemii, a teraz trudnej sytuacji wojennej i politycznej, mają wpływ na nasze portfele, ale i ogólną świadomość. Wiele osób, aby lepiej rozumieć to co się dzieje wokół, zainteresowało się zjawiskami ekonomicznymi, ale też szuka wiedzy na temat tego, jak w takiej sytuacji należy zadbać o swoje finanse" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek.

Prawie każdy z badanych przyznał, że zna przynajmniej jeden sposób długookresowego oszczędzania na emeryturę. Wśród wskazań dominują Pracownicze Plany Kapitałowe oraz Indywidualne Konta Emerytalne.

Wyniki badania wskazują też, że od 2021 roku wzrosła znajomość instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Najbardziej rozpoznawalne są akcje oraz obligacje, jednak zdecydowana większość respondentów nie rozważa w najbliższym czasie możliwości samodzielnego inwestowania.