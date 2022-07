Reklama

Wakacje kredytowe zostały wprowadzone na mocy ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Przepisy wchodzą w życie w piątek, co oznacza, że od tego dnia można składać wnioski o wakacje kredytowe.

Jak długo można korzystać ze wsparcia?

Z zawieszenia spłaty raty można skorzystać przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku. W bieżącym kwartale można zawiesić spłatę raty sierpniowej i wrześniowej; w ostatnim kwartale tego roku, czyli między 1 października a 31 grudnia można odroczyć spłatę dwóch rat, a w przyszłym roku po jednej racie w każdym z kwartałów. Zawieszone raty przejdą na koniec okresu spłaty, tym samym okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z wakacji kredytowych.

Dla kogo wsparcie?

Z wakacji kredytowych może skorzystać osoba posiadająca kredyt hipoteczny w złotych zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy (czyli po to, by w nieruchomości, na której zakup lub budowę zaciągnęło się kredyt hipoteczny mieszkać, a nie np. ją wynajmować; ponadto wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt). Zawieszenie spłaty raty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Jedyne opłaty, jakie mogą się w czasie wakacji kredytowych pojawić, to opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Jak należy złożyć wniosek?

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu należy złożyć w banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Można to zrobić w formie papierowej albo elektronicznej, w tym za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. W ustawie sprecyzowano, że wniosek powinien zawierać dane konsumenta, banku i umowy kredytowej, której dotyczy wniosek; ponadto we wniosku należy wskazać okres lub okresy, kiedy chce się skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. To oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej; musi więc zawierać klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Zgodnie z ustawą, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres wskazany we wniosku z dniem jego doręczenia bankowi. Bank potwierdza kredytobiorcy otrzymanie wniosku w ciągu 21 dni od dnia jego doręczenia. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Kiedy należy złożyć wniosek?

W poradniku przegotowanym przez Ministerstwo Finansów, dostępnym na stronie resortu, podkreślono, że żeby skorzystać z wakacji kredytowych w danym miesiącu, trzeba złożyć wniosek przed dniem spłaty raty kapitałowo-odsetkowej za ten miesiąc (również w weekend przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej). Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, których termin spłaty raty przypada w pierwszych dniach sierpnia.

Rzecznik ZBP Przemysław Barbrich przekazał PAP, że banki będą od piątku gotowe do przyjmowania wniosków o wakacje kredytowe. Na pytanie, kiedy powinno się złożyć wniosek, by skorzystać z wakacji kredytowych w sierpniu, Barbrich podkreślił, że należy złożyć wniosek przed datą spłaty sierpniowej raty. "Najlepszą praktyczną poradą jest, by każda osoba, która ma umowę kredytu hipotecznego, zajrzała na stronę swojego banku i tam znalazła informację, w jakim terminie w związku ze swoją datą zapadalności raty, powinna taki wniosek złożyć" - zalecił Barbrich.

"Każdy klient ma inny termin zapadalności kredytu, mamy do czynienia być może z setkami tysięcy wniosków i dobrze jest zajrzeć na stronę banku, być może zadzwonić na infolinię, by dopytać o to, jaka jest formuła przyjęta w danym banku" - dodał.

Warto zachować potwierdzenie złożenia wniosku

Rzecznik Finansowy radzi, by zachować potwierdzenie nadania lub osobistego złożenia wniosku w oddziale banku. "Gdyby doszło do ewentualnych nieprawidłowości z procedowaniem wniosku, potwierdzenie nadania będzie dowodem na to, że wniosek trafił do kredytodawcy w określonym dniu" - wskazał Rzecznik Finansowy. W czwartek RF uruchomił infolinię poświęconą mechanizmowi wakacji kredytowej, za pomocą której będzie można zadać pytanie ekspertowi lub zgłosić problem. Numer infolinii to 22 333 73 35. Poradę eksperta można uzyskać również drogą mailową pisząc pod adres: wakacjekredytowe@rf.gov.pl.

UOKiK sprawdzi, jak banki informują klientów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że zbada, jak banki informują o wakacjach kredytowych i w jaki sposób ich udzielają. Pod lupą UOKiK znalazło się 16 banków, które obsługują złotowe kredyty hipoteczne: Alior Bank, Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polska Kasa Opieki, Bank Polskiej Spółdzielczości (Grupa BPS), BNP Paribas Bank Polska, Credit Agricole Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, Pekao Bank Hipoteczny, PKO Bank Hipoteczny, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Santander Bank Polska, SG Bank.(PAP)