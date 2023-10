Liczba umów zawartych w ramach rządowego programu "Bezpieczny kredyt" z oprocentowaniem 2 proc. wzrosła do ponad 20,9 tys., podała wiceprezes Związku Banków Polskich (ZBP) Agnieszka Wachnicka. Dotychczas złożono ponad 57 tys. wniosków.



"Bezpieczny kredyt 2%, stan na 12.10. Stabilny przyrost liczby wniosków +3176 szt. t/t, łącznie 57337 szt. Duży wzrost l. zawartych umów +3357 szt. t/t, łącznie 20905 szt." - napisała Wachnicka na swoim koncie na platformie X (dawniej Twitter).

Przypomnijmy, że duże zainteresowanie rządowym programem niepokoi tych, którzy odpowiedzialni są za budowę mieszkań. "Szacujemy, że do końca roku będzie ok. 70 tys. wniosków z czego ponad połowa może zamienić się w kredyty objęte rządowym programem dopłat do rat kredytu. Oznacza to, że limit dopłat przewidzianych na przyszły rok zostanie w większości albo nawet w całości wykorzystany w 2023 roku. Wówczas Bezpieczny kredyt 2 proc. w przyszłym roku byłby 'martwy'" - alarmował kilkanaście dni temu Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD).

Program "Bezpieczny kredyt 2%" dla osób chcących kupić pierwsze mieszkanie obowiązuje od lipca. Obejmuje m.in. dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego (różnicy między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%). Dopłaty mają obowiązywać przez 10 lat.

