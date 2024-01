Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Jest to jednorazowe świadczenie przyznawane przez ZUS, a w przypadku rolników przez KRUS, mające rekompensować koszty pochówku. Jego wartość wynosi 4 tys. zł od 1 marca 2011 roku. Serwis biznes.tvn24.pl przypomina, że zasiłek nie zależy od faktycznych kosztów pochówku.

Platforma Obywatelska i Lewica obiecały podniesienie świadczenia

Platforma Obywatelska i Lewica, w trakcie ostatnich wyborów parlamentarnych, obiecały podniesienie wysokości zasiłku do 150 proc. płacy minimalnej, co od lipca 2024 roku miałoby wynieść 6450 zł. Wiceminister pracy i polityki społecznej, dr hab. Sebastian Gajewski z Lewicy, podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem 24, że koszty pogrzebu różnią się w zależności od regionu i innych czynników, takich jak czas przechowywania ciała czy koszty miejsca na cmentarzu. Dodał, że "za 4 tysiące złotych w Polsce nie da się nikogo pochować", co stało się jednym z postulatów kampanii wyborczej.

Podwojenie może być zbyt szczodrą ofertą

W kampanii wyborczej zarówno Lewica, jak i Koalicja Obywatelska podnosiły ten temat, twierdząc, że podwyżka zasiłku jest niezbędna, szczególnie dla osób starszych, które straciły małżonka. Jednak dziś Gajewski, cytowany przez biznes.tvn24.pl, sugeruje, że 8 tys. zł, czyli podwojenie kwoty, to "dosyć dużo".

Jak więc będzie wyglądała przyszłość zasiłku pogrzebowego? Nad tym łamie się głowy obecnie rząd, rozważając różne opcje - od kwoty bezwzględnej po waloryzację. Czy to wystarczy, by zaspokoić potrzeby i oczekiwania społeczne?