Kredyt to jedno z narzędzi finansowych, które służą do zaspokojenia własnych potrzeb konsumpcyjnych. Można go wydać w dowolny sposób. Jak go dostać? Oto najważniejsze informacje o tym instrumencie bankowym.

Jak wybrać kredyt gotówkowy? Wybór kredytu gotówkowego to często poważna decyzja, której nie warto podejmować pochopnie. W takim wypadku dobrze skorzystać z pomocnych narzędzi jak np. kalkulator kredytów gotówkowych – pozwala na sprawdzenie dostępnych ofert bankowych. Wystarczy wpisać wysokość pożyczanej kwoty oraz czas, w jakim chce się ją spłacić w okno wyszukiwarki. Program wyświetla propozycje w kolejności od najkorzystniejszej dla kredytobiorcy. W zestawieniu brane są pod uwagę różne czynniki, m.in.: wysokość oprocentowania;

wysokość prowizji;

RRSO;

koszt miesięcznej raty;

całkowity koszt kredytu. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnej ofercie, użytkownik może kliknąć niebieski napis „Rozwiń szczegóły” – pod tabelą z zestawieniem podstawowych danych pojawi się wyliczenie pozostałych informacji odnośnie do m.in. minimalnego okresu spłaty, rodzaju oprocentowania czy liczby rat. Kredyt gotówkowy – dla kogo? Kredyt gotówkowy to narzędzie bankowe, które wykorzystywane jest w wielu sytuacjach. Może być ono przeznaczone na sfinansowanie różnych celów, ponieważ banki udzielają zobowiązań na kwoty od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych. Choć instytucja nie wymaga określenia celu, na który zostaną przeznaczone pieniądze, to zazwyczaj zobowiązanie służy do pokrycia kosztów: wesela;

zakupów;

zakupu samochodu;

nagłych zabiegów zdrowotnych;

wakacji;

remontu lub budowy. Podobnie jak w przypadku innych zobowiązań bankowych, placówka, zanim zdecyduje się udzielić kredytu, sprawdza zdolność kredytową nowego klienta. Ma to na celu zabezpieczenie samej instytucji przed stratami, a konsumenta przed popadaniem w długi. W ten sposób da się także ocenić, czy oczekiwana wysokość kredytu jest adekwatna do jego warunków finansowych, a regularne spłaty w wyznaczonym terminie w ogóle możliwe. Kredyt gotówkowy czy hipoteczny? Charakterystyka instrumentów finansowych Wśród kredytów udzielanych przez bank da się wyróżnić kilka ich rodzajów. Główny podział dotyczy formy zabezpieczenia zobowiązania. W przypadku pożyczki gotówkowej bank nie wymaga określenia celu ani dodatkowego zabezpieczenia. Sprawa ma się inaczej, gdy bank udziela kredytu hipotecznego. Formą zabezpieczenia staje się hipoteka, czyli umowa prawna, służąca gwarancji wierzytelności. Zazwyczaj ustanawia się ją na nieruchomości, kupowanej za pożyczone od banku pieniądze. Wynika to z faktu, że taka inwestycja wymaga dużych środków rzędu kilkuset tysięcy. Z tego względu bank chce mieć pewność, że niezależnie od wypłacalności kredytobiorcy, odzyska pieniądze. Czy kredyt gotówkowy można wziąć, gdy chce się kupić mieszkanie? Teoretycznie tak, jednak prawdopodobnie bank go nie udzieli – ze względu na wysoką kwotę pożyczaną bez hipoteki. Ponadto w takim celu zaciągnięcie kredytu hipotecznego może być o wiele bardziej opłacalne – to instrument finansowy właśnie na takie okazje, w przeciwieństwie do kredytu gotówkowego, który najczęściej ma charakter konsumpcyjny.