Emerytura honorowa - co to jest?

Emerytura honorowa to specjalne świadczenie finansowe przyznawane jest wszystkim seniorom spełniającym tylko pewien warunek. Prawo do emerytury honorowej mają wszyscy obywatele Polski, którzy ukończyli 100 lat. Co ważne, przyznanie świadczenia nie zależy od historii zatrudnienia, opłaconych składek ubezpieczeniowych ani tego, jakie dodatkowe świadczenia pobiera senior.

Podwyżka kwoty emerytury honorowej - kto otrzyma większe świadczenie?

Do tej pory kwota emerytury honorowej wynosiła 5540,25 zł brutto miesięcznie. Jednak już od 1 marca, dzięki corocznej waloryzacji, zostanie ona zwiększona o ponad 700 zł, aż do 6246,13 zł brutto miesięcznie. Niestety, nie wszyscy stulatkowie skorzystają z tej podwyżki.

Dodatkowe wsparcie w wyższej kwocie otrzymają wyłącznie osoby, które po 1 marca 2024 roku skończą 100 lat. To oznacza, że osoby, które osiągnęły określony wiek przed tą datą, nie otrzymają wyższego świadczenia. Wynika to z faktu, że emerytura honorowa przyznana raz nie ulega zmianie w wyniku waloryzacji - świadczenie jest wypłacane do końca życia w niezmiennej wysokości, która obowiązywała w dniu ukończenia 100 lat.

Jak ubiegać się o emeryturę honorową?

Seniorzy, którzy są już beneficjentami emerytury lub innego rodzaju wsparcia z ZUS, nie muszą składać dodatkowych wniosków, by otrzymać emeryturę honorową - zostanie im ona przyznana automatycznie. Osoby, które jednak nie pobierają żadnych świadczeń z ZUS czy też KRUS, a osiągną wiek 100 lat, muszą złożyć wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia, np. akt urodzenia lub paszport.