Najnowsze zmiany to efekt wejścia w życie Ustawy z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. poz. 234). Rozporządzenie w sprawie zmian opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Kluczowe zmiany dotyczą konieczności dostosowania standardów dokumentów cyfrowych do wymagań technicznych aplikacji.

Reklama

mLegitymacja seniora 2024 – co się zmieni?

Nowy wzór legitymacji cyfrowej nie będzie posiadać informacji o nieważności dokumentu. Zmieni się również szata graficzna. Autorzy projektu wyjaśniają, że usunięcie informacji o nieważności dokumentu nie wpłynie negatywnie na weryfikowanie tożsamości właściciela legitymacji. Weryfikację cyfrowej wersji legitymacji można przeprowadzić na trzy sposoby:

Reklama

wizualnie – poprzez sprawdzenie fotografii, daty aktualizacji danych, zegara z aktualną datą i godziną lub grafiki tła, które znajduje się za danymi osobowymi,

– poprzez sprawdzenie fotografii, daty aktualizacji danych, zegara z aktualną datą i godziną lub grafiki tła, które znajduje się za danymi osobowymi, funkcjonalnie – użytkownik może zostać poproszony o zaprezentowanie dowolnej funkcjonalności dokumentu np. wyświetlenie certyfikatu,

– użytkownik może zostać poproszony o zaprezentowanie dowolnej funkcjonalności dokumentu np. wyświetlenie certyfikatu, metodą kryptograficzną – metoda zalecana przez Ministra Cyfryzacji, weryfikacja typu aplikacja-aplikacja, aplikacja-rozwiązanie webowe, aplikacja-system.

Czy emeryt musi korzystać z cyfrowej legitymacji?

Nie, seniorzy posiadający uprawnienia do pobierania świadczeń emerytalnych lub rentowych nie mają obowiązku posługiwania się mLegitymacją. Tradycyjne, plastikowe karty emeryta-rencisty pozostają aktualne zgodnie z podanym terminem ważności. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że cyfrowa wersja dokumentu jest wydawana obecnie przez ZUS automatycznie. Osoby, które nabyły prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych od 1 stycznia 2023 otrzymują wyłącznie cyfrowe wersje legitymacji. Otrzymanie wersji tradycyjnej wymaga złożenia w ZUS-ie wniosku na formularzu ERL. Urząd wystawia również mLegitymacje osobom, które nabyły świadczenia przed styczniem 2023. Seniorzy mogą – zgodnie z własnymi preferencjami – korzystać naprzemiennie z obydwu typów legitymacji.

Jak korzystać z cyfrowej wersji legitymacji emeryta-rencisty?

Dokument cyfrowy będzie można dodać do aplikacji mObywatel 2.0. Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą pobrać aplikację ze sklepu Google Play lub App Store. Uruchomienie funkcjonalności aplikacje będzie wymagać m.in. potwierdzenia tożsamości przy pomocy profilu zaufanego, bankowości elektronicznej lub e-dowodu. Aby aktywować mLegitymację użytkownik powinien uruchomić aplikację mObywatel, kliknąć opcję "dodaj dokument" i wskazać dokument "legitymacja emeryta-rencisty". Po zaznaczeniu dokumentu na stronie głównej aplikacji pojawi się ikona nowej mLegitymacji.

Co daje mLegitymacja seniora?

Cyfrowa wersja dokumentu to ułatwienie dla osób korzystających z urządzeń mobilnych. Dokument w wersji cyfrowej potwierdza – podobnie jak tradycyjna, plastikowa karta – wszystkie, nabyte prawa do świadczeń emerytalnych lub rentowych, ulg i zniżek (komunikacja miejska, kultura, uzdrowiska, usługi rehabilitacyjne) oraz zwolnienia z abonamentu RTV. Co ważne, z dokumentu można korzystać również w trybie offline, czyli bez dostępu do Internetu.