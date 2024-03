Polska waluta w czwartek ok. godz. 17.15 traciła do euro 0,13 proc., które było wyceniane na 4,29 zł, do dolara osłabiła się o 0,66 proc., który kosztował prawie 3,94 zł, a wobec franka szwajcarskiego 0,13 proc., który wyceniano na prawie 4,46 zł.

W czwartek ok. godz. 8.30 złoty tracił wobec euro 0,14 proc., dochodząc do poziomu 4,28 zł, wobec dolara amerykańskiego 0,15 proc., do 3,92, a w stosunku do franka szwajcarskiego o 0,06 proc., który kosztował 4,45 zł. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski