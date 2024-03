W poniedziałek ok. godz. 17.20 złoty stracił do euro 0,41 proc., a wspólna waluta była wyceniana na 4,32 zł. Z kolei do dolara, wycenianego na 3,97 zł krajowa waluta straciła 0,55 proc. Osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego sięgnęło 0,21 zł. Waluta ta była wyceniana na 4,48 zł.

W poniedziałek o godzinie 8.50 złoty tracił 0,19 proc. do euro, które wyceniano na 4,30 zł. Dolar kosztował 3,95 zł i zyskiwał 0,15 proc. wobec złotego, a frank szwajcarski drożał o 0,11 proc. - do 4,47 zł.