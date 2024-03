Złoty ok. godz. 18.10 tracił do euro blisko 0,25 proc., a wspólna waluta była wyceniana na 4,32 zł. Dolar z kolei umacniał się o ponad 0,2 proc. do 3,97 zł. Frank tracił do złotego ponad 0,1 proc. i kosztował 4,46 zł.

W środę ok. godz. 8.10 euro było wyceniane na 4,32 zł, dolar amerykański na 3,97 zł, a frank kosztował 4,47 zł.