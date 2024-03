We wtorek ok. godz. 7.10 złoty stracił do euro 0,08 proc., wspólna waluta była wyceniana na 4,32 zł. Z kolei do dolara, wycenianego na ponad 3,97 zł krajowa waluta straciła 0,13 proc. Kurs złotego był natomiast stabilny wobec franka szwajcarskiego, za franka płacono więc 4,47 zł.

W poniedziałek ok. godz. 17.20 złoty stracił do euro 0,41 proc., a wspólna waluta była wyceniana na 4,32 zł. Z kolei do dolara, wycenianego na 3,97 zł krajowa waluta straciła 0,55 proc. Osłabienie złotego wobec franka szwajcarskiego sięgnęło 0,21 zł. Waluta ta była wyceniana na 4,48 zł.

