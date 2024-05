Zgodnie z danymi ERIF Biura Informacji Gospodarczej, na koniec 2023 roku wartość niezapłaconych zobowiązań wynosiła 31,6 mld zł, wobec 28,6 mld zł rok wcześniej. "W perspektywie ostatnich 12 miesięcy zadłużenie przypadające na jedną osobę wzrosło o blisko 960 zł, obecnie plasuje się na poziomie 20 022,78 zł” – wskazano.

Najwięcej nieuregulowanych zobowiązań mają mieszkańcy Śląska, Mazowsza i Dolnego Śląska. Liczba długów, których nie spłacili mieszkańcy województwa śląskiego, wynosi 193,6 tys. Za najmniejszą liczbę negatywnych wpisów w ERIF BIG odpowiada województwo opolskie, w którym jest ok. 30,5 tys. opóźnionych w spłacie zobowiązań.

„(…) na 1 tys. mieszkańców nawet 61 osób ma zadłużenie w województwie lubuskim i to zdecydowanie rekordowy wynik w skali kraju. Na drugim miejscu uplasowało się województwo dolnośląskie, gdzie na 1 tys. mieszkańców jest 58 osób z negatywnym wpisem w BIG. Na niechlubnym podium znalazły się także woj. zachodnio-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie, które na 1 tys. swoich obywateli mają 56 osób z zadłużeniem” – podano w raporcie.

Według publikacji Śląsk, Mazowsze i Dolny Śląsk od lat przewodzą w zestawieniach dotyczących niespłaconych długów. Te trzy województwa odpowiadają za 35 proc. negatywnych wpisów w bazie ERIF BIG.

„Największy odsetek Polaków z zadłużeniem jest w wieku 35-44 lat. To właśnie oni odpowiadają za 27,6 proc. wszystkich negatywnych wpisów w bazie ERIF BIG. Natomiast najmłodsza i najstarsza grupa wiekowa tj. 18-24 oraz 65+ stanowią znacznie mniejszy odsetek dłużników – zarówno pod względem liczby zobowiązań, jak i wysokości długu” – zaznaczono w raporcie.

„Panowie w wieku 35-44 lata odpowiadają nawet za 65,22 proc. negatywnych wpisów w bazie ERIF BIG. W zdecydowanej większości grup wiekowych to właśnie przede wszystkim na mężczyznach ciąży więcej zobowiązań. Tendencja odwraca się dopiero wśród konsumentów w wieku 65+, gdzie panowie odpowiadają za 49,07 proc. negatywnych wpisów” – wskazali autorzy raportu.

Z danych ERIF BIG wynika, że najwięcej wpisów o nierzetelnych klientach pojawia się ze strony operatorów multimediów – w tym m.in. operatorów sieci komórkowych, dostawców internetu czy telewizji kablowej. Jest ich 858 tys., czyli 27,6 proc. negatywnych wpisów, a wartość długu, który Polacy mają z tego tytułu to 2,436 mld zł.

Zgodnie z publikacją 760,6 tys. negatywnych wpisów w bazie ERIF dotyczy zadłużenia z tytułu nieuregulowanych rat pożyczkowych. Kwota zadłużenia w tym przypadku to 5,147 mld zł. „Natomiast najwyższe zadłużenie tj. 16,047 mld zł – to długi z tytułu niezapłaconych alimentów. W tej konkretnej kategorii jest mniej negatywnych wpisów, bo 429 tys., ale są one na zdecydowanie wyższe kwoty, niż w przypadku innych kategorii” – dodano. (PAP)

autor: Marek Siudaj