Propozycję płacy minimalnej, jaka ma obowiązywać od stycznia 2025 roku przedstawiło kilka tygodni temu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, ale miała być ona jeszcze konsultowana z partnerami społecznymi.

Płaca minimalna w 2025 r. Propozycja rozporządzenia

Rozmowy na temat płacy minimalnej z Radą Dialogu Społecznego odbyły się w połowie lipca, jednak nie przyniosły one wiążących rozstrzygnięć. W tej sytuacji resort dał RDS miesiąc na ustosunkowanie się do rządowego pomysłu, a kilka dni temu termin ten minął.

„W ww. terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.” informuje resort.

W tej sytuacji ministerstwo musiało samodzielnie, nawet bez porozumienia, zaproponować stawki płacy minimalnej, gdyż zgodnie z ustawą, tę Rada Ministrów musi przyjąć do 15 września. I dlatego też dziś, 1 sierpnia MRPiPS zaproponowało rządowi projekt rozporządzenia, w której najniższą pensję w 2025 roku ustala się na poziomie 4626 zł miesięcznie, a od tego samego dnia minimalna stawka godzinowa wynieść ma 30,20 zł. Takie same kwoty ministerstwo przedstawiło do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego.

W 2024 roku płaca minimalna, ustalana jeszcze przez poprzedni rząd, rosła dwukrotnie. Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4242 zł brutto, a od lipca do 4300 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia 2024 r. do 27,70 zł brutto za godzinę, zaś w lipcu osiągnęła poziom 28,10 zł brutto za godzinę.

Zmiany w płacy minimalnej

To niejedyne zmiany, jakie w kwestii płacy minimalnej szykuje resort rodziny. Trwają też prace nad wdrożeniem w życie unijnej dyrektywy, która ma zmienić zasady jej wyliczania. Jeśli przepisy te wejdą w życie, to przy ustalaniu płacy minimalnej brać trzeba będzie pod uwagę kilka stałych czynników. Należeć do nich będą: siła nabywcza ustawowych wynagrodzeń minimalnych z uwzględnieniem kosztów utrzymania, ogólny poziom wynagrodzeń i ich rozkład, stopa wzrostu wynagrodzeń oraz długoterminowe krajowe poziomy produktywności i ich zmiany. W ocenie twórców nowego prawa, będzie ono korzystne dla pracowników.

- Celem przedmiotowej dyrektywy jest poprawa warunków życia i pracy w Unii, a w szczególności adekwatności wynagrodzeń minimalnych pracowników w celu przyczynienia się do pozytywnej konwergencji społecznej oraz zmniejszenia nierówności płacowych – informuje ministerstwo.