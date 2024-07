Czas zmian nadszedł również w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który szykuje się do prawdziwej cyfrowej rewolucji. Pierwsze jej oznaki klienci ZUS odczują już w najbliższy czwartek.

Wielkie zmiany w ZUS. Od 1 sierpnia wkracza eZUS

Początek cyfrowych zmian ZUS rozpocznie od przebudowy portalu, za pośrednictwem którego klienci mogą online załatwiać swe sprawy. Ten, do którego wszyscy już zdążyli się przyzwyczaić, odchodzi do lamusa, a wiernie służył przez ostatnich 12 lat.

„Docelowo system będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do wymagań różnych grup klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Na początku sierpnia planowane jest wdrożenie pierwszych zmian – w sposobie logowania do systemu” – informuje ZUS w komunikacie.

Na pierwszy ogień pójdą zmiany kosmetyczne. Wchodząc na stronę PUE ZUS zobaczymy nowy ekran logowania, który zawierać będzie wiele nowych elementów, które jak zapewnia usługodawca, wprowadzane są po to, aby było bezpieczniej. Już na początku jednak trzeba będzie przygotować się na zmianę dotychczasowego hasła, a nowe składać będzie musiało się z przynajmniej 12 znaków.

„Użytkownik, który poda login i hasło, będzie musiał potwierdzić logowanie kodem weryfikacyjnym. Kod otrzyma SMS-em lub e-mailem. Sposób przekazania kodu zależy od tego, jaki kanał odzyskiwania dostępu użytkownik wybrał w ustawieniach portalu” – wyjaśnia ZUS.

Jakie zmiany w ZUS w kolejnych krokach?

W kolejnych krokach, już po zalogowaniu się, trzeba będzie wybrać konto, z jakiego będzie się chciało korzystać. Może to być konto indywidualne (na którym dostępne są role: ogólna, świadczeniobiorcy i ubezpieczonego) lub konto płatnika (przedsiębiorcy) albo konto, do którego użytkownik ma dostęp jako pełnomocnik. Jeśli wybierzemy konto indywidualne, przejdziemy do widoku PUE i będziemy mogli wybrać rolę ubezpieczonego (jeśli się ją ma) lub świadczeniobiorcy, albo rolę ogólną.

Na tym zakończą się zmiany, jakie ZUS wprowadzi już od 1 sierpnia. Kolejne implementowane mają być cyklicznie, ale jak zapewnia Zakład, będzie ich niemało.

„Jeszcze w tym roku planowane są zmiany w rejestracji konta na eZUS i w procesach powiązanych z logowaniem, np. przy przypomnieniu loginu. Trwają też prace nad ulepszeniami profilu płatnika składek. ZUS konsultował zmiany z przedsiębiorcami, którzy zgodzili się uczestniczyć w badaniach nowych rozwiązań. Przemiana PUE ZUS w eZUS dopiero się zaczyna. Celem tego projektu jest bardziej przyjazny, dostępniejszy i bezpieczniejszy system dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i płatników składek” – zapewnia ZUS.