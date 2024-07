Ceny węgla będą coraz wyższe

Jak pisze dziennik, jeszcze dwa lata temu węgiel był trudno dostępny oraz bardzo drogi – cena za tonę oscylowała w granicach 3-4 tys. zł. Rząd wprowadził ceny gwarantowane, dzięki którym można było kupić tonę tego surowca za maksymalnie 2 tys. zł. Obecnie ceny są nawet poniżej tego „gwarantowanego” poziomu. Jednak jak powiedziała "Faktowi" prowadząca skład opału Halina Gierszewska, ceny w kopalniach, w których się zaopatruje, idą w górę z dnia na dzień. Warto mieć także na uwadze, że problemem może zacząć być nie tylko cena, ale także dostępność węgla wysokiej jakości, która spada wraz ze zbliżaniem się sezonu grzewczego.

Jak dużo węgla jest w Polsce

W Polsce znajduje się w tej chwili bardzo dużo węgla – toponad 10 mln ton surowca. W maju na terenach samej tylko Polskiej Grupy Górniczej zalegało 2 mln ton surowca. Problem polega na tym, że to w dużej mierze tzw. miały węglowe, które nie nadają się do ogrzewania domów. Innym problemem jest to, że tak duże zapasy miału węglowego powinny wpłynąć na ograniczenie wydobycia w Polsce węgla opałowego. Nietrudno się domyślić, że niedobory odpowiedniej jakości surowca wpłyną na znaczne wzrosty cen. Warto więc już dziś pomyśleć o zaopatrzeniu w opał na zimę.

Ile kosztuje węgiel w Polsce

Spółki wydobywcze w Polsce podniosły w lipcu cenę węgla.

Jak podał portal Spidersweb w sklepie PGG za ekogroszek trzeba było zapłacić od 1500 do 1750 zł za tonę. Węgiel typu kostka i orzech był w cenie od 1200 do 1420 zł. W przypadku Węglokoksu Kraj ceny wahają się w zależności od rodzaju groszku od ok. 1540 do 1750 zł. Podwyżki cen to głównie efekt spadku produkcji krajowej węgla oraz prac nad wprowadzeniem nowych wymogów co do jakości sprzedawanego w Polsce węgla.

Jak wiele domów w Polsce ogrzewa się węglem

W Polsce około 3,8 z 15 milionów gospodarstw domowych (czyli około 25%) używa węgla jako głównego źródła ogrzewania​)​. Choć liczba ta spada, węgiel wciąż odgrywa istotną rolę w systemie grzewczym wielu polskich domów. W związku z polityką Unii Europejskiej dotyczącą ochrony środowiska w Polsce wprowadzane są przepisy ograniczające i eliminujące użycie węgla w ogrzewaniu domów. W niektórych regionach zakazano już wykorzystywania pieców węglowych, a do 2040 roku planuje się całkowitą eliminację kotłów na paliwa kopalne​.