Wiadomo, że gdy zmagamy się z tak tragicznymi przeżyciami, jak śmierć osoby bliskiej, to w pierwszej chwili nie myślimy o pieniądzach, ale może się jednak okazać, że zgromadzone przez zmarłego kwoty pomogą uporać się z większymi rodzinnymi problemami finansowymi.

Reklama

ZUS wypłaci pieniądze. Na rachunkach OFE to średnio po 30 tys. zł

O sposobie pozyskania pieniędzy osoby zmarłej przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wskazuje na pewne możliwości. Otóż każda osoba uprawniona do dziedziczenia może starać się pozyskać pieniądze, jakie zmarły zgromadził na swym subkoncie. W tym przypadku nie obowiązują żadne terminy i wystarczy po prostu złożyć do ZUS odpowiedni wniosek, a druki znaleźć można na stronie funduszu.

Reklama

Prawo do dziedziczenia mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tych osób, które do OFE nie przystąpiły, ale urodziły się po 1968 roku. Jeśli zmarły wskazał w ZUS osoby, które mają dziedziczyć po nim pieniądze, to sprawa jest prosta. Jeśli zaś takiej dyspozycji nie złożył, zgromadzone fundusze wchodzą w skład masy spadkowej.

Z informacji zgromadzonych przez ZUS wynika, że średnia kwota uskładana na kontach zmarłych członków OFE to blisko 30 tys. złotych i tyle otrzymać mogą spadkobiercy.

Subkonto ZUS. Jak dostać pieniądze po zmarłym?

Sytuacja z odziedziczeniem pieniędzy po osobie zmarłej wygląda nieco inaczej, gdy ta nie doczekała wieku emerytalnego. Wtedy osoba dziedzicząca zobowiązana jest złożyć w ZUS wniosek o wypłatę pieniędzy z subkonta, a te powinny być wypłacone przez ZUS w ciągu trzech miesięcy.

Subkonto ZUS to część konta emerytalnego osoby ubezpieczonej założonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzi się je dla członków OFE oraz dla tych, którzy nie przystąpili do OFE, ale urodzili się po 31 grudnia 1968 roku. Ubezpieczonym osobom przysługuje prawo do złożenia dyspozycji dotyczącej dziedziczenia, czyli do wskazania osoby do dziedziczenia oraz do zmiany osoby uposażonej w ubezpieczeniu i jej udziału procentowego w dziedziczeniu zgromadzonych środków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zasadach dziedziczenia przypomina w komunikacie dotyczącym zasad dziedziczenia pieniędzy po zmarłym. Wskazano w nim, że składki zapisane na subkoncie lub w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka i osoby wskazane przez osobę zmarłą. ZUS dokonuje podziału środków na subkoncie, bazując na oświadczeniu złożonym przez ubezpieczonego, w którym wskazał osobę uprawnioną do tych środków.