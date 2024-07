Zasiłek pielęgnacyjny to istotne wsparcie dla rodzin, które muszą mierzyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z opieką nad niepełnosprawnymi członkami rodziny.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego w 2025 roku

Aktualna kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jest to kwota, która od kilku lat nie uległa zmianie, co budzi pewne kontrowersje i pytania o ewentualną podwyżkę. Czy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie w 2025 roku? Odpowiedź na te pytanie poznamy dopiero 15 sierpnia 2024 roku, bowiem do tego czasu rząd musi podjąć decyzję dotyczącą ewentualnej podwyżki, która zaczęłaby obowiązywać od 1 listopada bieżącego roku.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnym dzieciom, osobom niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w przypadku gdy niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia). Dodatkowo, świadczenie to przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje natomiast osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego, przebywającym w instytucjach zapewniających nieodpłatnie całodobowe utrzymanie oraz tym, które otrzymują za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją.

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny można złożyć w dowolnym momencie, gdy tylko pojawi się potrzeba wsparcia wynikająca z opieki nad osobą niepełnosprawną. Przykładowy formularz wniosku można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Sam proces ubiegania się o świadczenie jest stosunkowo prosty, jednak warto zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól i dołączenie niezbędnych dokumentów.