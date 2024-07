Renta wdowia: poprawki

Poprawki rządu do obywatelskiego projektu ustawy o tzw. rencie wdowiej zakładają, że w przypadku pobierania łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, drugie świadczenie byłoby wypłacane w wysokości 15% do końca 2026 r., i 25% od 2027 r., wynika ze stanowiska rządu do projektu ustawy. Maksymalna wysokość świadczeń nie mogłaby przekraczać trzykrotności minimalnej emerytury, podaje Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Regulacja miałaby wejść w życie od początku przyszłego roku, a wypłata świadczeń w zwiększonej wysokości następowałaby od 1 lipca 2025 r.

"Rada Ministrów uznaje, że obywatelski projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie tzw. renty wdowiej, wpisuje się w zobowiązanie rządu do zapewnienia godnych warunków dla seniorów po śmierci współmałżonka. Projekt wymaga dostosowania do możliwości finansowych budżetu państwa" - czytamy w komunikacie.

W ocenie Rady Ministrów "pełna i właściwa realizacja tego celu" wymaga doprecyzowania kręgu osób uprawnionych do renty rodzinnej, które mogą skorzystać z reguły zbiegu, która przewidziana jest w projekcie. Dotyczy to także rozważenia ostatecznego kształtu limitu podlegających wypłacie świadczeń w zbiegu tak, aby z rozwiązania mogły korzystać przede wszystkim osoby starsze, w stosunku do których zachodzi rzeczywiste ryzyko degradacji ekonomicznej gospodarstwa domowego wskutek śmierci małżonka.

Renta wdowia: obywatelski projekt ustawy

Obywatelski projekt ustawy zakłada wprowadzenie tzw. renty wdowiej, czyli możliwości pobierania łącznie renty rodzinnej oraz innego świadczenia emerytalno-rentowego, np. emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy. Projekt przewiduje m.in., że jedno ze świadczeń wypłacane byłoby w całości, a drugie w części.

"W ocenie rządu, projekt powinien być dalej procedowany, ale jednocześnie uzupełniony w parlamencie - zgodnie z uwagami przedstawionymi przez Radę Ministrów. Rząd deklaruje pełne współdziałanie w uzupełnieniu projektu i wypracowaniu jego ostatecznego kształtu" - czytamy w komunikacie.

Renta wdowia: zasady

W ocenie rządu niezbędne jest zaktualizowanie tzw. kroczącego modelu dochodzenia do ostatecznej, docelowej wysokości drugiego, podlegającego wypłacie świadczenia w zbiegu.

"Model ten musi uwzględniać z jednej strony potrzebę realizacji celów projektu, a z drugiej możliwości finansowe budżetu państwa, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z tego powodu, optymalne wydaje się, aby drugie świadczenie wypłacane było w okresie:

- od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku w wysokości 15%,

- od 1 stycznia 2027 roku w wysokości 25%" - czytamy także.

Koszty tego rozwiązania kształtowałyby się następująco:

- w 2025 roku - od 3,2 mld do 4,2 mld;

- w 2026 roku - od 6,7 mld do 9 mld;

- w 2027 roku - od 11,9 mld do 15,8 mld - w zależności od tego, czy z uprawnienia skorzystałoby 75% czy 100% jego potencjalnych beneficjentów.

Renta wdowia: kiedy wejdzie w życie?

W ocenie rządu pożądane jest także, aby projekt wszedł w życie od 1 stycznia 2025 roku, z zastrzeżeniem, że nabycie prawa do korzystania ze świadczeń według reguły zbiegu i wypłata świadczeń na jej podstawie następowałyby od 1 lipca 2025 r.

Ponadto kształtowanie wysokości drugiego świadczenia pozostającego w zbiegu musi być traktowane jako instrument polityki społecznej, który służy zapobieżeniu zjawisku degradacji ekonomicznej gospodarstw emerytów i rencistów wskutek śmierci małżonka, oraz być rozpatrywane w szerszym kontekście sytuacji społeczno-ekonomicznej osób starszych.

Dlatego w 2028 roku Rada Ministrów dokona weryfikacji wskaźnika wysokości świadczeń w zbiegu, aby ocenić możliwość i zasadność jego podwyższenia, podsumowano.

