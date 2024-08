Bon energetyczny to rządowa propozycja wsparcia dla osób najmniej zarabiających, by te mogły poradzić sobie z coraz wyższymi rachunkami z energię elektryczną. Ustawodawca przewidział jednak różne rodzaje wsparcia, a każdy będzie mógł obniżyć swe rachunki za prąd o inną kwotę.

Reklama

Dla kogo bon energetyczny

Podstawowym kryterium, upoważniającym do otrzymania pieniędzy z bonu energetycznego jest nasz dochód. Aby dostać bon, nie można zarabiać więcej niż:

Reklama

2500 zł netto na osobę (w gospodarstwie jednoosobowym),

1700 zł netto na osobę (w gospodarstwie wieloosobowym)

Jeśli jednak ktoś zarabia więcej, nie ma się co zniechęcać. Istnieje bowiem furtka, aby i tak zapłacić nieco mniej za prąd. W przypadku bowiem przekroczenia tych kwot dochodu, nadal istnieje możliwość złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego – obowiązuje wówczas zasada złotówka za złotówkę, dzięki której prawo do świadczenia jest zachowane. W takim przypadku wysokość bonu zostanie pomniejszona o kwotę przekraczającą dochód.

Ile pieniędzy można dostać

Osoba, która spełni kryteria dochodowe, może liczyć na wsparcie finansowe do opłacenia rachunków za energię elektryczną, jednak i tu kwoty zasiłku są różne. Twórcy ustawy uzależnili je od tego, jak wiele osób zamieszkuje w danym gospodarstwie domowym. A biorąc pod uwagę to kryterium będzie można otrzymać:

300 zł – w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego,

400 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 2 do 3 osób,

500 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego z 4 do 5 osób,

600 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.

Nie są to jednak ostateczne kwoty, a nasz rachunek za prąd można obniżyć jeszcze bardziej. Zależeć będzie to jednak od tego, w jaki sposób ogrzewamy nasze mieszkanie. W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, przysługuje bon energetyczny w wysokości:

600 zł – w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

800 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się 2 do 3 osób,

1000 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z 4 do 5 osób,

1200 zł – w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, składającego się z co najmniej 6 osób.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego można składać w swych urzędach gmin, ale jest także o wiele szybsza i prostsza droga do otrzymania pieniędzy. Posłużyć można się bowiem aplikację mObywatel. Wniosek można złożyć także za pośrednictwem strony gov.pl i na stronie epuap.gov.pl.

- Zachęcamy do składania wniosków o bon energetyczny online. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Korzystając z aplikacji mObywatel, można załatwić w kilku prostych krokach, przygotowaliśmy też dokładny opis, jakie informacje i dokumenty trzeba przygotować, aby samo składanie wniosku było płynne – mówi wiceminister cyfryzacji, Dariusz Standerski.

Do złożenia wniosku potrzebne nam będą:

Login z hasłem do profilu zaufanego lub e-bankowości i telefon komórkowy.

dane wszystkich członków gospodarstwa domowego , czyli: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL, adres gospodarstwa domowego,

, czyli: imię, nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości – jeśli ktoś nie ma numeru PESEL, adres gospodarstwa domowego, numer rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który mają zostać przekazane środki.

Bon energetyczny szybko w mObywatelu

Jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z usługi mObywatel, złożenie wniosku będzie jeszcze prostsze, bowiem aplikacja wiele danych wypełni za nas. Należy wykonać tylko kilka podstawowych kroków:

Należy uruchomić aplikację mObywatel i zalogować się do niej.

Na ekranie startowym, w sekcji Usługi, należy nacisnąć Bon energetyczny. W przypadku braku ikony tej usługi, należy nacisnąć Wszystkie, a następnie wybrać Bon energetyczny z listy.

Należy sprawdzić poprawność automatycznie uzupełnionych rubryk.

Pozostałe pola należy wypełnić.

Należy postępować zgodnie z instrukcją.

Nową usługę w aplikacji mObywatel można zobaczyć na ekranie głównym aplikacji lub w zakładce Usługi. Jest to uzależnione od tego, czy stosowana jest personalizacja ekranu głównego, czyli własny układ ikon i dobór usług w głównym widoku aplikacji.