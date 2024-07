Można zwiększyć wartość bonów energetycznych wypłacanych na jeden adres. Prawo zezwala na to. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby, które mieszkają pod jednym adresem, ale tak naprawdę tworzą kilka gospodarstw domowych. Jest to istotne bo pojedynczy bon energetyczny ma niską wartość. Jest to (przykładowo):

300 zł – rodzina jednoosobowa;

400 zł – rodzina wieloosobowa 2 do 3 osoby;

500 zł – rodzina wieloosobowa 4 do 5 osób;

600 zł – rodzina wieloosobowa 6 i więcej osób.

Kilka rodzin pod jednym adresem a bon energetyczny

Przykład nr 1

W mieszkaniu studenckim mieszkają w dwóch osobnych pokojach dwie pary (kuchnia wspólna). Tworzą (jako konkubinat) dwa gospodarstwa domowe. Spod tego adresu można złożyć dwa wnioski o bon energetyczny – każdy o 400 zł.

Przykład nr 2

W domu na pierwszym piętrze mieszka emerytka, a na drugim jej syn z żoną i dwójką dzieci. Emerytka składa wniosek o bon energetyczny w kwocie 300 zł, a rodzina na 1 piętrze domu wniosek o 500 zł.

Jak urząd sprawdza, czy spod jednego adresu można złożyć kilka wniosków o bon energetyczny?

W momencie składania dwóch wniosków o bony energetyczne urząd nie robi nic – MOPS musi je przyjąć. Następnie ma prawo wnioski zweryfikować w oparciu o rejestr PESEL albo sprawdzając, kto (jedna czy dwie rodziny) opłaca opłaty (np. opłatę za śmieci.) W poprzednich latach podstawowym sposobem weryfikacji był wywiad środowiskowy. Do domu przychodzili pracownicy MOPS i naocznie oglądali, jaki jest układ „rodzinny” w mieszkaniu albo domu (czy pomieszczenia, sposób ich wykorzystania, rozkład opłat rzeczywiście wskazują na dwie albo trzy rodziny pod jednym adresem).

Stosowany jest tu też art. 4 ustawy, który stanowi:

