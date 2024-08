Reklama

Dodatek pielęgnacyjny jest jednym z najczęściej wypłacanych świadczeń dodatkowych dla emerytów. ZUS przyznaje go automatycznie wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat, bez konieczności składania wniosku. Świadczenie to przysługuje również osobom, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, pod warunkiem ukazania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Od 1 marca 2024 roku, wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 330,07 zł i jest waloryzowana co roku. Warto jednak pamiętać, że osoby przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych przez więcej niż dwa tygodnie w miesiącu tracą prawo do tego dodatku.

Dodatki dla kombatantów i weteranów

Kombatanci oraz weterani poszkodowani mogą liczyć na szereg specjalnych dodatków do swoich emerytur, które mają na celu uhonorowanie ich zasług i rekompensatę za poniesione straty zdrowotne. Jednym z nich jest dodatek kombatancki, który przysługuje osobom uznanym za kombatantów oraz ofiar represji, a także wdowom i wdowcom po takich osobach. Od 1 marca 2024 roku wysokość tego dodatku wynosi 330,07 zł. Dodatkowo, osoby te mogą otrzymać dodatek kompensacyjny, który stanowi 15% dodatku kombatanckiego, czyli 49,51 zł. Dodatki te są przyznawane na wniosek i są podwyższane corocznie przy waloryzacji świadczeń.

Weterani, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku działań poza granicami kraju, mogą otrzymać dodatek dla weterana poszkodowanego. Wysokość tego dodatku jest uzależniona od procentu uszczerbku na zdrowiu i obliczana na podstawie kwoty najniższej emerytury. Dodatek ten jest również przyznawany na wniosek, a jego celem jest wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały podczas pełnienia misji poza granicami kraju.

Co więcej, kombatantom i innym uprawnionym osobom przysługuje ryczałt energetyczny, który stanowi 50% taryfowych opłat za korzystanie z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe. Wartość tego ryczałtu od 1 marca 2024 roku wynosi 299,82 zł. Ryczałt ten przysługuje również wdowom i wdowcom po kombatantach, którzy pobierają emeryturę lub rentę.

Warto również wspomnieć o refundacji z tytułu opłacanej składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC lub dobrowolne ubezpieczenie AC, która przysługuje inwalidom wojennym zaliczonym do 1 i 2 grupy inwalidów. Refundacja ta obejmuje 50% opłaconej składki i jest przyznawana na podstawie przepisów dotyczących zaopatrzenia inwalidów wojennych oraz ich rodzin.

Emerytura rolnicza i dodatki z KRUS

W 2024 roku rolnicy mogą również liczyć na dodatki do swoich emerytur, które są związane z opłacanymi składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Rolnicy, którzy opłacali podwójną lub dodatkową składkę, otrzymają dodatek wynoszący 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania takich składek. Świadczenie to jest wypłacane automatycznie, bez potrzeby składania dodatkowego wniosku.