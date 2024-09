Co dalej? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o dalszym przyjmowaniu wniosków i szuka pieniędzy dla tych, którzy je złożyli.

Zgodnie z naszą prognozą, 400 mln zł jakie znalazły się w budżecie szóstej edycji programu Mój Prąd to kropla w morzu potrzeb awizowanych ze strony prosumentów.

Szósty nabór wniosków w programie Mój Prąd, z budżetem do 400 mln zł, wystartował 2 września 2024 r. o godz. 9.00. Do 13 września (godz. 11:30)przyjęto 36 901 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ok. 445 mln zł, w tym prawie 14 tys. wniosków na ok. 200 mln zł dotyczy dofinansowania magazynów energii elektrycznej.

„Zważywszy na możliwości pozyskania dodatkowej puli środków w ramach FEnIKS 2021 - 2027 na kontynuację programu Mój Prąd Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW podjął decyzję o tym, by kontynuować nabór wniosków”, komunikuje Urząd.

Pieniądze na fotowoltaikę 2024: co dalej z wnioskami i dofinansowanie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje zmianę programu priorytetowego Mój Prąd w zakresie budżetu finansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.

O dalszych krokach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma informować w kolejnych komunikatach.

Oznacza to, że nadal warto składać wnioski o dofinansowanie – i to jak najszybciej! Nie wiadomo bowiem jak duża będzie dodatkowa pula środków i na jak długo w związku z tym wystarczy pieniędzy przed ostatecznym zamknięciem programu przez NFOŚiGW.

Przypomnijmy, iż program Mój Prąd 6.0 jest skierowany do prosumentów, czyli osób wytwarzających energię na własne potrzeby i przekazujących jej nadwyżkę do sieci energetycznej. W programie można uzyskać dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii czy magazyny ciepła.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie oraz wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną.

Pieniądze na fotowoltaikę 2024: warunki dofinansowania z programu Mój Prąd 6.0

Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynu energii elektrycznej, magazynu ciepła pokryje do 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania to nawet 28 tysięcy złotych.

Dotacja na instalacje fotowoltaiczne bez dodatkowego zakresu inwestycji w postaci magazynów energii wynosi 6 tys. zł. Takie dofinansowanie będzie wypłacane tylko dla instalacji zgłoszonych do przyłączania do sieci elektroenergetycznej do 31 lipca 2024 r. Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznych w przypadku inwestycji także w magazyn energii wynosi do 7 tys. zł.

Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW.

Dofinansowanie do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm3 wynosi do 5 tys. zł., a do magazynu energii elektrycznej do 16 tys. zł. Pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania powinna wynosić minimum 2 kWh.

Pieniądze na fotowoltaikę Mój Prąd 6.0: zakres rzeczowy dofinansowania

Dla mikroinstalacji PV zgłoszonych do przyłączenia (może ono nastąpić w późniejszym terminie) do 31.07.2024 r. magazyn energii/ ciepła jako urządzenie dodatkowe, ale nie obligatoryjne: moc mikroinstalacji od 2 kW do 10 kW.

Wysokość dofinansowania - do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

mikroinstalacje PV – 6 tys. zł

mikroinstalacje PV + element dodatkowy – 7 tys. zł + dofinansowanie do elementu dodatkowego;

magazyn energii – 16 tys. zł;

magazyn ciepła – 5 tys. zł.

Dla mikroinstalacji PV zgłoszonych do przyłączenia od 01.08.2024 r. wraz z magazynem energii/magazynem ciepła (wymóg obligatoryjny): moc mikroinstalacji od 2kW do 20 kW.

Wysokość dofinansowania - do 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż:

mikroinstalacje PV + element dodatkowy – 7 tys. zł + dofinansowanie do elementu dodatkowego;

magazyn energii – 16 tys. zł;

magazyn ciepła – 5 tys. zł.

Wszystkie ww. instalacje fotowoltaiczne muszą być podłączone do sieci elektroenergetycznej a magazyny energii elektrycznej zgłoszone do operatora sieci dystrybucyjnej.

Minimalna pojemność magazynu energii zgłoszonego do dofinansowania wynosi 2 kWh tak jak przy poprzednich edycjach programu.

Minimalna pojemność magazynu ciepła zgłoszonego do dofinansowania wynosi 20 dm3, co odpowiada zapotrzebowaniu na c.w.u dla jednej osoby.

Łączna moc wszystkich instalacji OZE posiadanych przez prosumenta, wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną i magazynem energii, nie może przekroczyć łącznej mocy 50 kW.