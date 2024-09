Paczki na święta i karty sportowe są już passé

Jak firmy przyciągają nowych pracowników i próbują zatrzymać tych najlepszych? Dobra pensja to za mało. Teraz coraz częściej liczą się benefity, ale i tu trzeba się wykazać oryginalnością.

Jak wynika z raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy” agencji zatrudnienia Personnel Service tradycyjne świadczenia obejmują w Polsce zazwyczaj paczki na święta (57 proc.), pakiety medyczne i karty sportowe (po 52 proc.). Te elementy przez pracowników są traktowane jako pewnik, stąd nie pozwalają się wyróżnić.

- Dlatego firmy coraz częściej sięgają po unikalne świadczenia, takie jak elastyczne godziny pracy i programy prozdrowotne. Dopiero kombinacja tradycyjnych benefitów z nowatorskimi rozwiązaniami pozwala na tworzenie atrakcyjnych pakietów, które nie tylko przyciągają, ale również zatrzymują najlepszych pracowników, tworząc jednocześnie przyjazne i motywujące środowisko pracy – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personnel Service.

Sesje terapeutyczne na żądanie i warsztaty medytacji

Pakiety medyczne są istotnym benefitem pozapłacowym, jednak często są ubogie w świadczenia związane ze zdrowiem psychicznym. A te koncentrują się na wspieraniu emocjonalnego i psychicznego dobrostanu pracowników, pomagając im radzić sobie ze stresem i zachować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Inglot przywołuje przykład jednej z firm, która oferuje pracownikom wirtualne sesje terapeutyczne na żądanie. Dodatkowo zapewnia spersonalizowane programy medytacji i uważności, dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Inna oferuje program mindfullness, który zwiększa produktywność, lojalność i poprawia nawyki związane ze snem.

Mentorzy zawodowej kariery

Korzyści z rozwoju zawodowego koncentrują się na ciągłym doskonaleniu i awansie pracowników. - Dlatego tak ważne są dostosowane programy edukacyjne, zgodne z indywidualnymi celami zawodowymi pracowników. Ocena potrzeb działów pozwala tworzyć efektywne plany nauki dostosowane do specyfiki pracy. Tradycyjnie były to szkolenia wewnętrzne, ale nowatorskim podejściem jest łączenie pracowników z doświadczonymi mentorami, którzy oferują wsparcie i porady dotyczące rozwoju kariery wskazuje ekspert.

Przykładem jest przedsięwzięcie jednego z przedsiębiorstw, gdzie program rozwoju przywództwa kojarzy pracowników z liderami wyższego szczebla, umożliwiając mentoring i wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego. Innym rozwiązaniem jest wsparcie finansowe dla pracowników chcących kontynuować edukację, zdobywać certyfikaty lub uczestniczyć w kursach rozwoju zawodowego. Przykładem takiej inicjatywy jest program Career Choice kolejnej firmy, który pokrywa z góry 95 proc. czesnego za kursy w dziedzinach cieszących się dużym zainteresowaniem. Dzięki temu pracownicy mogą rozwijać swoją karierę zarówno w ramach firmy, jak i poza nią, co znacząco podnosi ich kompetencje i wartość na rynku pracy.

Szyta na miarę praca zdalna

Nowoczesne korzyści z pracy zdalnej skierowane są do pracowników pracujących poza tradycyjnym środowiskiem biurowym, którzy mogą nie posiadać w domu ergonomicznych mebli czy niezbędnego sprzętu. Zatem pomoc finansowa na stworzenie wygodnego i produktywnego biura domowego mogłaby być kluczowa. Przykładem jest polityka kolejnego przedsiębiorstwa, które oferuje jednorazowe stypendium w wysokości tysiąca dolarów, aby pomóc pracownikom w zakupie niezbędnych elementów wyposażenia stanowiska do pracy w domu. Kolejną innowacją może być umożliwienie załodze ustalania własnych godzin pracy, co wprowadziła inna spółka. Organizacja pozwala pracownikom na stworzenie harmonogramu, który najlepiej im odpowiada.

Urlopy sabatyczne

Umożliwienie pracownikom brania tyle wolnego, ile potrzebują, pod warunkiem, że zrealizują swoje zadania i założone cele, staje się coraz bardziej popularne. Są firmy które oferują nieograniczony urlop, ufając, że pracownicy odpowiedzialnie zarządzają swoim czasem. Inne formy to oferowanie krótkoterminowych urlopów, aby pracownicy mogli zająć się projektami osobistymi, działalnością twórczą lub zdobyć doświadczenie edukacyjne poza obowiązkami służbowymi. Personnnel Service przytacza przykład pracodawcy, którzy oferuje program urlopów sabatycznych, w ramach którego pracownicy mogą wziąć cztery tygodnie płatnego urlopu po pięciu latach pracy. Dzięki temu mogą zaangażować się w osobiste projekty, podróże lub wolontariat.