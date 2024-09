Pokój dla studenta 2024: minimum 800 zł za wynajęte łóżko, a ile za najem kawalerki

Październik już we wtorek 1.10.2024. Studenci wracają do miast akademickich. By uczyć się, ale i pracować. Aktualnie średni koszt bezpłatnej nauki to 4 tys. zł. I to pod warunkiem, że zamiast kawalerki finansuje się koszt pokoju we wspólnie wynajmowanym większym mieszkaniu.