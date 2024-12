W zeszłym roku wskaźnik rzeczywistej konsumpcji indywidualnej (AIC) na mieszkańca wyrażany w standardach siły nabywczej, który stosowany jest jako miara dobrobytu materialnego gospodarstw domowych, był powyżej średniej Unii Europejskiej w 9 krajach. Wśród nich najwyższy wskaźnik AIC (136 proc. średniej UE) miał Luksemburg. Na kolejnych miejscach znalazły się Holandia i Niemcy, których AIC było o 19 proc. wyższe niż średnia UE.

Reklama

Najbiedniejsze kraje w UE

Jak pokazują dane Eurostatu najbiedniejsze są gospodarstwa domowe w krajach na wschodzie Europy. Najniższe poziomy AIC na mieszkańca wyrażony w PPS odnotowano na Węgrzech i w Bułgarii. W obu krajach wskaźnik był na poziomie 70 proc., czyli o 30 proc. poniżej średniej UE. Kolejna była Łotwa ze wskaźnikiem AIC na poziomie 74 proc., czyli o 26 proc. poniżej średniej.

Zmiana dobrobytu

W ciągu ostatnich 3 lat AIC na mieszkańca w stosunku do średniej UE uległo zmianie w większości krajów UE. W latach 2021–2023 poziom AIC wzrósł w 15 krajach UE, a szczególnie w Irlandii, gdzie w 2023 r. AIC było na poziomie 99 proc. średniej UE, podczas gdy w 2021 r. wynosiło 91 proc. W tym samym czasie na Cyprze wskaźnik dobrobytu wzrósł o 6 pp (do 100 proc. z 94 proc.), a na Malcie o 5 pp (do 90 proc. z 85 proc.).

Z kolei poziom AIC spadł w 11 krajach UE. Największe spadki odnotowano w Danii, o 14 pp (do 108 proc w 2023 r. ze 122 proc. w 2021 r.), w Szwecji (do 106 proc. ze 112 proc.), na Litwie (do 88 proc. z 93 proc.) i w Czechach (do 81 proc. z 86 proc.).

Dobrobyt w Polsce

W Polsce w 2023 roku wskaźnik rzeczywistej konsumpcji indywidualnej (AIC) na mieszkańca wyrażany w standardach siły nabywczej wynosił 83 proc. średniej UE i było o 3 pp niższy niż dwa lata wcześniej. W 2021 r. AIC gospodarstw domowych w Polsce było na poziomie 86 proc. średniej UE.

PKB per capita w krajach UE

W całej Unii Europejskiej najwyższy poziom poziom PKB per capita wyrażony w standardach siły nabywczej odnotował Luksemburg (o 137 proc. powyżej średniej UE), wyprzedzając Irlandię (113 proc. ponad średnia UE) i Holandię (33 proc. powyżej). Natomiast Bułgaria miała PKB per capita w PPS o 36 proc. poniżej średniej UE, a następnie Grecja o 31 proc. i Łotwa o 30 proc. mniejsze od średniej UE.

Największe wzrosty produkcji na mieszkańca odnotowano w Portugalii, gdzie PKB per capita wzrosło do 81 proc. średniej UE w 2023 r. z 74 proc. w 2021 r.. Z drugiej strony poziom PKB na mieszkańca znacznie spadł w krajach, które i tak nadal mają PKB znacznie powyżej średniej. W Luksemburgu PKB spadło do 237 proc. z 260 proc. Kolejne były Irlandia, Dania i Szwecja.

PKB na mieszkańca w Polsce na tle UE

W Polsce PKB na mieszkańca wyrażone w standardzie siły nabywczej w 2023 r. było na poziomie 77 proc., podczas gdy w 2021 wynosiło 79 proc. czyli o 2 pp więcej niż w ubiegłym roku.