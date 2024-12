Co będzie ciągnęło ceny złota w górę?

Chociaż dolar powinien nadal umacniać się w 2025 roku, a historycznie szkodziło to złotu, to inne czynniki powinny sprzyjać cenie kruszcu - pisze CNBC. To chociażby rosnący popyt ze strony banków centralnych i Chin oraz wzrost geopolitycznych napięć. Złoto jest uważane za bezpieczne aktywo, które radzi sobie dobrze w okresach zawirowań na rynkach finansowych. Jest także alternatywą dla walut, chociażby dolara, na rachunkach bieżących banków centralnych.

Fed zatopił aktywa (złoto)

Jastrzębie wystąpienie Fed zaszkodziło wielu klasom aktywów, a skorzystał na nim właściwie przede wszystkim dolar. Bank centralny przedstawił swoje przewidywania dotyczące wzrostu gospodarczego, bezrobocia oraz inflacji. Powell uważa, że gospodarka i rynek pracy wzmocniły się od ostatniej projekcji Fedu, a inflacja lekko wzrosła. Bank spodziewa się więc, że w przyszłym roku tylko dwukrotnie będzie obniżał stopy procentowe. Inwestorzy spodziewali się większej liczby, a negatywne zaskoczenie doprowadziło do wyprzedaży aktywów. Teraz Fed będzie obserwował, w jakim stopniu polityka handlowa Trumpa wpłynie na wzrost inflacji.

Złoto jest często denominowane w dolarach, więc wzrost wartości waluty szkodzi cenom kruszcu. Tak samo jak wzrost rentowności obligacji (kolejny skutek ostatniego wystąpienia Powella). Wzrost rentowności prowadzi do zwiększenia atrakcyjności w oczach inwestorów, którzy często wybierają tę klasę aktywów kosztem kruszcu. Jednak z powodu dużego popytu ze strony banków centralnych i Chin złoto było w ostatnich latach często odporne na zmiany siły dolara i rentowności papierów dłużnych.

Ceny złota w 2025 roku

Ceny złota powinny w 2025 roku utrzymywać się w okolicach swojego ostatniego szczytu, ponieważ banki centralne nadal masowo go skupują, chociażby w takich krajach jak Indie czy Polska - czytamy dalej w CNBC. Chcą, być stanowiły większą część ich bilansu. Największym kupcem są jednak Chiny – inwestorzy z tego kraju traktują złoto jako zabezpieczenie przed skutkami zadyszki gospodarki tego kraju.

Złoto to dla wielu inwestorów znakomite uzupełnienie portfolio, które równoważy ryzykowniejsze jego części, jak popularne w ostatnich miesiącach akcje czy kryptowaluty.