Najbardziej popularny kontrakt na kakao wzrósł o 3,4 proc. do 12 163 USD za tonę, co przedłuża rajd cen głównego składnik czekolady. Ceny na londyńskiej giełdzie towarowej również wzrosły o ponad 3 proc..

W tym roku kontrakty terminowe na kakao wzrosły prawie trzykrotnie, ponieważ słabe zbiory w Afryce Zachodniej przyczyniły się do największego deficytu ziaren w historii i zmusiły firmy do zmniejszenia zapasów.

Prognozowane zbiory kakao gorsze o 10 proc.

Obawy o słabsze niż oczekiwano zbiory w Wybrzeżu Kości Słoniowej w bieżącym sezonie odnowiły obawy o przyszłe dostawy. Według szacunków analityków i traderów zebranych przez Bloomberg, produkcja kakao Wybrzeża Kości Słoniowej, które stanowi ponad jedną trzecią światowej produkcji, ma spaść o prawie 10 proc. w porównaniu do prognoz rządowych.

Szacunki analityków i traderów wskazują, że w sezonie 2024-25 produkcja kakao Wybrzeża Kości Słoniowej będzie na poziomie 1,9 miliona ton, podczas gdy rząd prognozował produkcję na poziomie około 2,1 do 2,2 miliona ton.

Gorsze zbiory skomplikują odbudowę zapasów, które obecnie mają tendencję spadkową.

Ceny czekolady szybują

Wzrost cen kakao dotkliwie odczuwają producenci czekolady. Firmy, które wyczerpały swoje zapasy kakao, teraz stoją przed kosztownym zadaniem ich odbudowy po znacznie wyższych cenach, a to ostatecznie odbije się na konsumentach.

Eksperci z aplikacji PanParagon przyjrzeli się cenom czekolady w Polsce. Eksperci sprawdzili medianę cen z listopada 2022, 2023 i 2024 r. najpopularniejszej marki z poszczególnych typów czekolad. Okazało się, że w ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej podrożała czekolada mleczna z orzechami. W listopadzie 2022 100-gramowa tabliczka czekolady nadziewanej orzechami kosztowała ok. 4,99 zł. Mediana cen z analogicznego miesiąca tego roku wynosiła już 8,99 zł za ten sam produkt. To oznacza, w ciągi dwóch lat czekolada z orzechami podrożała o ok. 80 proc.

W tym samum okresie czekolada mleczna bez dodatków podrożała o 37 proc., a popularne mleczko w czekoladzie o 36 proc.