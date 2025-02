Pomoc dla rodziców - 1500 złotych dopłaty do żłobka

W zakresie wsparcia rodziców w wychowaniu dzieci mieliśmy w ostatnim czasie do czynienia z wieloma zmianami. Katalog świadczeń, których celem jest ułatwienie ponoszenia kosztów utrzymania najmłodszych członków rodzin się rozszerzył, a kwoty istniejących świadczeń zostały podwyższone. Jedną z form pomocy, która wzbudziła wiele emocji i cieszyła się dużym zainteresowaniem, był program Aktywny Rodzic. Obejmuje on trzy świadczenia, w tym świadczenie Aktywnie w żłobku, które zastąpiło przysługujące rodzicom żłobkowe, a w niektórych przypadkach Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Zamiast przysługujących rodzicom wcześniej 400 zł dopłaty do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, rodzice mogą od 1 października 2024 r. otrzymać 1500 złotych, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponoszą za pobyt dziecka w instytucji opieki. Wysokość świadczenia może wzrosnąć do 1900 zł miesięcznie, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jednak również w tym wypadku nie może ono być wyższe niż wysokość opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Omawiane świadczenie jest całkowicie niezależne od świadczenia Rodzina 800 plus określanego jako 800 plus, które jest podstawowym świadczeniem wspomagającym największą grupę rodziców wychowujących dzieci. Przysługuje ono bez kryterium dochodowego, co sprawia, że grono jego beneficjentów jest naprawdę szerokie – szacuje się, że prawo do niego ma 6,6 mln dzieci.

Można dostać prawie 350 złotych dodatkowej pomocy z PFRON

Istnieje jednak grupa rodziców, którzy oprócz wskazanej pomocy, mogą liczyć również na dodatkowego świadczenie. Chodzi od 347 złotych wypłacane przez PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd.

Jak poinformował PFRON, w 2025 roku kontynuowane będą dotychczasowe warunki dofinansowania w ramach programu, jednak z waloryzacją kwot o 5 proc. we wskazanych zadaniach. Jednym z nim jest obszar D z modułu I – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka). Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2025 roku.

Oznacza to, że rodzice, którzy będą mieli do niego prawo, będą mogli liczyć na dodatkowe prawie 350 złotych, a razem na pomoc w łącznej wysokości 2647 złotych.