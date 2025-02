Babciowe pokrywa część opłat za żłobek

Nie minęło jeszcze pół roku funkcjonowania babciowego, a już pojawiają się głosy poddające w wątpliwość wysokość kwot obowiązujących w ramach programu. Przypomnijmy, babciowe to potoczne określenie programu Aktwyny Rodzic, na który składają się trzy świadczenia: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. W praktyce to drugie z nich wzbudziło największe kontrowersje. Zastąpiło ono tzw. żłobkowe i przysługuje na dzieci, które uczęszczają do żłobka, klubu dziecięcego lub są objęte opieką opiekuna dziennego. Początkowo wydawało się, że zmiana będzie korzystna, bo zamiast przysługujących wcześniej 400 zł dopłaty do ponoszonej przez rodziców opłaty za żłobek, będą oni mieli prawo do 1500 złotych (1900 złotych dla dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności), ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką będą ponosili za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Nowy limit opłat za żłobek raz na pół roku

Szybko jednak rzeczywistość zaczęła się zmieniać, a raczej, zaczęła zmieniać się wysokość opłat za żłobek. Dlaczego? Bo świadczenie nie trafia do rąk rodziców, a bezpośrednio na konta odpowiednich instytucji. Gdyby więc opłaty pozostały niższe, to przyznawana przez państwo dopłata „zmarnowałaby się”. Placówki świadome sytuacji podniosły więc opłaty tak, aby wykorzystać pełną kwotę dopłaty przysługującą rodzicom. Podwyżka nie mogła przekraczać określonej granicy, bo zgodnie z programem „Aktywny Maluch” 2022–2029 pkt. 4.3.6, na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej publikowany jest limit miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki, który obowiązuje w placówkach uczestniczących w programie. Jest on ustalany dla całego kraju, w oparciu o dane z Rejestru Żłobków na podstawie informacji o podstawowej opłacie miesięcznej za pobyt w instytucji prowadzonej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem instytucji publicznych. Kwota ta jest aktualizowana do pół roku i w pierwszym półroczu 2025 roku wynosi 2230 złotych. Oznacza to, że rodzice korzystający z programu nie powinni zapłacić za żłobek z własnej kieszeni więcej niż 730 zł.

Jak zmieniał się limit opłat na przestrzeni ostatnich lat? W drugim półroczu 2024 r. wynosił 2010 zł, a w pierwszym 1560 zł. W 2023 r. były to odpowiednio kwoty 1512 zł i 1368 zł. Zmiana jest więc wyraźnie widoczna, a już dziś mówi się o tym, że w drugim półroczu 2025 roku limit powinien być wyższy. Czy tak będzie? Dowiem się maju 2025 r. Może to jednak być niepokojące dla rodziców, szczególnie że resort rodziny wprost deklaruje, że póki co, nie przewiduje waloryzacji świadczenia.