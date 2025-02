Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników samorządowych

Od wielu miesięcy tematyka związana z inflacją i podwyżkami wynagrodzeń nie cichnie. Na początku lutego 2025 roku do opiniowania trafił projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, a 11 lutego projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Przewidziano w nim podwyższenie kwot maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru i na podstawie powołania, a także podwyższenie kwot minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Podwyżki wyniosą od 5 proc. do 16,65 proc.

Jak wynika z projektu, kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych ma wynosić 4666 złotych, czyli ma być równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. Oznacza to podwyżkę o 666 zł (16,65 proc.). Od XII kategorii zaszeregowania, w której obecnie wynagrodzenie jest ustalone w kwocie 4700 (aż do 6000 złotych w XX kategorii), wzrost będzie wynosił 5 proc., czyli tyle ile wynosi średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 r.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale będą miały zastosowanie do wynagrodzeń należnych od 1 stycznia 2025 roku. Projekt rozporządzenia trafił do zaopiniowania m.in. przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

TABELA. Obecna i projektowana wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych wg kategorii zaszeregowania

Kategoria zaszeregowania Minimalne wynagrodzenie zasadniczeod 1 lipca 2024 r. Proponowana kwotapo podwyżce od 1 stycznia 2025 r. Procent wzrostu I 4000 4666 16,65% II 4050 4680 15,56% III 4100 4700 14,63% IV 4150 4720 13,73% V 4200 4740 12,86% VI 4250 4760 12,00% VII 4300 4780 11,16% VIII 4350 4800 10,34% IX 4400 4820 9,55% X 4500 4840 7,56% XI 4600 4870 5,87% XII 4700 4940 5,11% XIII 4800 5040 5,00% XIV 4900 5150 5,10% XV 5000 5250 5,00% XVI 5200 5460 5,00% XVII 5400 5670 5,00% XVIII 5600 5880 5,00% XIX 5900 6200 5,08% XX 6200 6510 5,00%