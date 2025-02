Zmianom cen w najpopularniejszych sieciach handlowych postanowił znów przyjrzeć się portal dlahandlu.pl, który od 11 lat publikuje własne badanie, oceniające koszyk podstawowych produktów. W jego skład wchodzi aż 50 różnych towarów, co pozwala zorientować się, jak każdego miesiąca zmieniają się ceny w sklepach, najchętniej odwiedzanych przez Polaków.

Reklama

Biedronka czy Lidl – gdzie jest taniej? Badanie za luty 2025

Badający wysokość cen nie mają dla klientów dobrych wieści, bowiem gdy porównali to, co działo się na półkach sklepowych w grudniu 2024 z lutym 2025 r., ich oczom ukazał się nieciekawy obraz. Okazuje się bowiem, że wszędzie koszyk 50 produktów wzrósł, a w niektórych miejscach znacznie. W Lidlu, który i tak okazał się najtańszym sklepem, za koszyk 50 produktów teraz trzeba było zapłacić 410 zł, czyli o 9 zł więcej, niż w grudniu 2024 r. W ciągu roku wzrost sięgnął aż 55 zł. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy w Lidlu najbardziej podrożał olej, papryka oraz produkty chemiczne, ale za to spadła cena masła.

Inaczej sytuacja przedstawia się w popularnej Biedronce, gdzie za koszyk takich samych produktów, który w Lidlu kosztował 410 zł, zapłacić trzeba już 427 zł. W tym przypadku wzrost jest wyjątkowo wielki, gdy spojrzy się na ceny, jakimi Biedronka kusiła nas w grudniu 2024 roku, kiedy to zestaw tych samych produktów kosztował zaledwie 381 zł.

„To pokazuje, że przed świętami sieć nie zamierzała szokować klientów cenami. Stało się to w lutym” – ocenia portal dlahandlu.pl.

W Biedronce najbardziej poszły w górę ceny napojów i mięsa, a o 20 groszy zdrożało też piwo. Droższa jest też chemia, ale podobnie jak w Lidlu, masło zaliczyło spadek.

Kawa drożeje jak szalona

Niestety wzrosty w stosunku do grudnia 2024 r. widać też w sieci Aldi, gdzie za te same produkty zapłacimy dziś o 13 zł więcej, a badany koszyk towarów kosztował 440 zł. Najbardziej w górę poszła kawa (z 13,39 zł do aż 19,99 zł) oraz pomidory. Podobnie jak u wcześniejszych konkurentów, droższa jest też wszelkiego rodzaju chemia. Aldi jednak ma jeden plus, a mianowicie cenę masła – ta spadła o 1 zł.

Jak wynika z lutowego badania, nieco drożej od Aldi zapłacimy w sieci Netto, a robiąc zakupy dziś, wydamy o 15 zł więcej, niż przed świętami - 451 zł. Największa podwyżka dotyczy kawy, warzyw o chemii.

Badanie wykonane przez portal dlahandlu.pl prowadzone jest cyklicznie od 2014 roku, a terminy, w których spisywane są ceny, dla sklepów pozostają tajemnicą. Jeśli w którymś z marketów brakuje danego produktu, cena uzupełniana jest średnią rynkową ceną z ostatniego miesiąca.