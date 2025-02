Rozliczane corocznych zeznań podatkowych trwa w najlepsze, choć jak pokazuje coroczna praktyka, większość Polaków czeka z tym obowiązkiem do ostatniej chwili. Gdy jednak zasiądziemy już do tego zadania, warto zerknąć, jak co nieco zaoszczędzić, i tu otwiera się pole do manewru. Warto przyjrzeć się uldze za internet, z którego korzysta przecież lwia część Polaków.

Oszczędności w PIT. Ulga, o której warto pamiętać w 2025 roku

Odliczenie ulgi za zakup oraz korzystanie z internetu jest bajecznie proste i nie wiąże się z koniecznością kompletowania mnóstwa dokumentów, jednak pamiętać trzeba, kiedy możemy tego dokonać. W jej ramach odliczyć można poniesione w roku podatkowym wydatki za używanie Internetu, niezależnie od miejsca oraz formy korzystania (np. w domu - łącze stałe, bezprzewodowe, w tym za pomocą urządzeń mobilnych).

Uwaga, jest jednak pewien haczyk. Odliczeniu nie podlegają wydatki, jakie ponieśliśmy na zakup sprzętu, elementów sieci internetowej, jej modernizację, czy serwisowaniem obsługi sieci. Do ulgi nie zalicza się równie opłata aktywacyjna, której organ podatkowy nie traktuje jako wydatków poniesionych na korzystanie z internetu, ale jako opłatę za samą możliwość jego użytkowania.

Komu przysługuje ulga z internet

Ulga za internet przysługuje każdej osobie, która korzysta z z sieci oraz płaci za nią rachunki, ale pod pewnymi warunkami. Otóż, skorzystać z niej można jedynie, jeśli w latach minionych podatnik jej już nie odliczał, albo też po raz pierwszy zrobił to dopiero w zeznaniu podatkowym za rok 2023. Oznacza to, że odliczenia w ramach ulgi możesz dokonać wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych.

Ulgę za internet w zeznaniu PIT odliczyć można od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, lub od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pamiętać też należy, że aby z niej skorzystać, wydatki na internet nie mogły być wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, albo nie został już on zwrócony w jakiejkolwiek innej formie.

Jakie dokumenty przygotować, by odliczyć ulgę za internet

Rocznie z tytułu ulgi za internet jedna osoba odliczyć może maksymalnie kwotę 760 złotych. Jeśli wydatki na opłacanie sieci dotyczą małżonków, każdy z nich ma prawo do maksymalnego limitu, nie większego oczywiście, niż kwota wydatków poniesiona przez każdego z nich. Pamiętać też trzeba, że jeśli w roku 2025 nie skorzystamy z przywileju odliczenia wydatków na internet, limit ten nie przechodzi na następny rok i już nie będzie można go odliczyć.

Aby być pewnym, że w zeznaniu PIT nie zrobi się błędów i właściwie udokumentuje się odliczenie ulgi za internet, należy pamiętać o posiadaniu niezbędnych dokumentów. Muszą one udokumentować poniesiony wydatek i zawierać: dane identyfikujące odbiorcę usługi oraz sprzedawcę, rodzaj usługi oraz kwotę, jak wydaliśmy. W skrócie mówiąc, wystarczą faktury, rachunki, abo każdy inny dokument, zawierający wymienione wyżej dane.

Odliczeń za internet dokonać można w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach).