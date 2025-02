800 plus jest wypłacane w określonych terminach

Świadczenie wychowawcze 800 plus jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata ma formę bezgotówkową, a przelewy na rachunki bankowe uprawnionych są wykonywane w stałych, z góry ustalonych terminach, które przypadają 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 oraz 22 dnia miesiąca. Co do zasady jednemu odbiorcy jest przypisany stały termin przelewu przez cały okres rozliczeniowy. Oprócz uzasadnienia organizacyjnego po stronie płatnika, ma to również takie uzasadnienie, jak umożliwienie rodzicom odpowiedniego zaplanowania domowego budżetu. Ze zmianą terminu wypłaty mamy do czynienia najczęściej w momencie zakończeniu okresu rozliczeniowego i rozpoczęcia kolejnego. Choć co do zasady, jeśli wniosek o przyznanie świadczenia zostanie złożony przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, a więc przed 31 maja danego roku, termin wypłaty nie powinien ulec zmianie, to może się to zdarzyć.

Wypłata może mieć miejsce w innym terminie, niż zwykle

W praktyce bywa jednak i tak, że termin wypłaty ulegnie przesunięciu również w trakcie okresu rozliczeniowego. Ma to miejsce w sytuacji, gdy dzień wypłaty przypadnie w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy. W takim przypadku przelew jest wykonywany odpowiednio wcześniej. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w marcu 2025 rok. Jak wynika z kalendarza:

- 2 marca 2025 roku przypada w niedzielę,

- 4 marca 2025 roku przypada we wtorek,

- 7 marca 2025 roku przypada w piątek,

- 9 marca 2025 roku przypada w niedzielę,

- 12 marca 2025 roku przypada w środę,

- 14 marca 2025 roku przypada w piątek,

- 16 marca 2025 roku przypada w niedzielę,

- 18 marca 2025 roku przypada we wtorek,

- 20 marca 2025 roku przypada w czwartek,

- 22 marca 2025 roku przypada w sobotę.

Oznacza to, że uprawnieni, do których świadczenie trafia 2, 9, 16 i 22 dnia miesiąca, otrzymają pieniądze odpowiednio wcześniej – 28 lutego, 7, 14 i 21 marca.

Można już składać wnioski na nowy okres rozliczeniowy

Przypomnijmy, że można już składać wnioski o przyznanie świadczenia na nowy okres rozliczeniowy przypadający od 1 czerwca 2025 r. Wnioski te mogą być składane już od 1 lutego. Jak informuje ZUS, jeżeli wniosek zostanie złożony:

- od 1 lutego do 30 kwietnia 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2025 r.,

- od 1 do 31 maja 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2025 r.,

- od 1 do 30 czerwca 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2025 r.,

- od 1 do 31 lipca 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca – w terminie do 30 września 2025 r.,

- od 1 do 31 sierpnia 2025 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia – w terminie do 31 października 2025 r.

Wnioski o przyznanie świadczenia składa się tylko elektronicznie. Trzeba złożyć formularz:

- SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,

- SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,

- SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.