Emeryci mają prawo do dodatków do emerytury

Świadczenia, które trafiają z ZUS na konta emerytów to nie tylko emerytura. W wielu przypadkach seniorzy mogą liczyć na różnorodne dodatki do niej – niektóre uzależnione od kryterium dochodowego, a inne nie. Jednym z nich, co rok waloryzowanym, jest świadczenie ratownicze. Grupa uprawnionych, którzy mogą wystąpić z wnioskiem o jego przyznanie jest ograniczona. Świadczenie przeznaczone jest bowiem dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Aby je otrzymać, trzeba spełnić dwa warunki. Po pierwsze, przez określony czas czynnie uczestniczyć w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. W przypadku mężczyzn jest to co najmniej 25 lat, a w przypadku kobiet, co najmniej 20 lat. Po drugie, trzeba osiągnąć wskazany przez ustawodawcę wiek: mężczyźni– 65 rok życia, a kobiety – 60 rok życia.

Reklama

Reklama

Czynne uczestnictwo wcale nie taki czynne

Warto zwrócić uwagę na to, że od 1 stycznia 2025 roku zmieniła się definicja czynnego uczestnictwa we wskazanych przez ustawodawcę działaniach i obecnie rozumie się przez to bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Nie ma więc wymogu stałego, codziennego uczestnictwa w akcjach, działaniach, szkoleniach lub ćwiczeniach, a dodatkowo nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat. Sposób w jaki można potwierdzić bezpośredni udział w działaniach ratowniczych określono w art. 50 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych. Wynika z niego, że takim potwierdzeniem jest:

1) od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną (PSP);

2) od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków;

3) do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków, w tym najmniej jednym ze świadków musi być osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie potwierdzającym bezpośredni udział tej osoby w działaniach ratowniczych.

Po złożeniu wniosku, co miesiąc przelew na 273 złote

Jak wynika z komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 18 lutego 2025 r. w sprawie kwoty świadczenia ratowniczego, od 1 marca 2025 roku wynosi ono 273 złote. Oznacza to podwyżkę o 15 złotych. W okresie od 1 marca 2024 roku do 28 lutego 2025 roku świadczenie wypłacano w wysokości 258 złotych.

Należy pamiętać o tym, że organ emerytalny nie wypłaci świadczenia automatycznie. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Uprawniony może to zrobić osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, czy opiekuna prawnego. Świadczenie jest przyznawane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla siedziby ochotniczej straży pożarnej wnioskującego, a wypłaca je Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA.

Wypłata ma miejsce do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym je przyznano. Prawo do świadczenia ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.