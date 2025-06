W lipcu ruszą wypłaty renty wdowiej, ale nie każdy może liczyć na przelew

Lada moment ruszą długo wyczekiwane wypłaty renty wdowiej. Przypomnijmy, że osoby uprawnione składają wnioski o przyznanie tego świadczenia już od stycznia 2025 roku, jednak na przelew środków, mogą liczyć dopiero po rozpoczęciu wakacji. Zainteresowanie nowym świadczeniem jest zgodnie z przewidywaniami duże. Od początku 2025 r. do około połowy maja do ZUS wpłynęło ponad 800 tys. wniosków od osób uprawnionych. Co ciekawe, aż około 75 proc. z ich zostało złożonych osobiście w placówkach ZUS, a wnioskujący rzadko korzystają z możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem platformy internetowej. Jednak jak poinformowało Radio Zet, z około 800 tys. złożonych wniosków ZUS odrzucił aż 200 tys.! Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej przyczyną odrzucenia jest przekroczenie przez wnioskującego progu uprawniającego do renty wdowiej. O co chodzi?

Limit sumy świadczeń ma kluczowe znaczenie

By otrzymać rentę wdowią, trzeba spełniać kilka warunków. Przede wszystkim współmałżonek, po którym ma ona zostać przyznana nie mógł umrzeć wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem przez wnioskującego powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Oznacza to, że o przyznanie renty mogą starać się kobiety owdowiałe w wieku 55 lat lub później i mężczyźni owdowiali w wieku 60 lat lub później. Warunkiem przyznania renty wdowiej jest również to, aby małżonkowie pozostawali we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Należy jednak spełnić również dodatkowy warunek – chodzi o wysokość sumy świadczeń. Przypomnijmy, że istotą renty wdowiej jest to, że daje ona możliwość połączenia wypłaty dwóch świadczeń:

- 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku albo

- 100 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku i 15 proc. własnego świadczenia.

Ustawodawca postanowił, że wysokość sumy tych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności kwoty najniższej emerytury, czyli obecnie 5636,73 złotych. Oznacza to, że w przypadku, gdy emerytura, do której ma prawo wnioskujący przekracza tę kwotę, świadczenie nie zostanie mu przyznane. Tymczasem jak podaje ZUS, świadczenie w tej bądź wyższej wysokości pobiera w 2025 roku ok. 1,2 mln osób.

Pytania i wątpliwości dotyczące renty wdowiej trafiają nie tylko do ZUS

Na zakończenie warto przypomnieć, że każdy, komu wypełnienie wniosku o przyznanie renty wdowiej sprawia trudność, może porozmawiać na ten temat z ekspertem z Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numerem 22 560 16 00. Eksperci są dostępni w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00-18:00. Działa również Automatyczny System Informacyjny, z którego można korzystać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Pytania dotyczące renty wdowiej trafiają również do naszej redakcji. W jednym z nich Pani Katarzyna napisała: Mój pierwszy mą umarł wiele lat temu. Miałam wtedy 56 lat. Wyszłam ponownie za mąż, a ostatnio zostałam znowu wdową. Moja emerytura jest niska i nie wystarcza mi na opłaty, lekarzy, leki. Chciałabym dostać rentę wdowią, ale najlepiej po pierwszym mężu, bo on lepiej zarabiał i miał wyższe świadczenie niż drugi mąż. Czy tak może być?

Niestety nie. Pani Katarzyna może starać się o przyznanie renty wdowiej jedynie po drugim mężu, oczywiście o ile spełnia wszystkie określone w przepisach warunki.

ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251)