PBKM pozyskał w II kw. 2020 roku 6 349 nowych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w segmencie B2C (klienci indywidualni), co oznacza wzrost o 2,5% r/r. Udział umów abonamentowych zawartych w segmencie B2C w II kw. 2020 roku wyniósł 50,6% wobec 49,4% w analogicznym okresie 2019 roku. Łącznie w segmentach B2C i B2B Grupa PBKM pozyskała w II kw. 2020 roku 6 966 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, podano.



Na koniec II kw. 2020 r. Grupa PBKM w segmencie B2C przechowywała 328 322 próbek krwi pępowinowej lub tkanek, o 29,6% więcej niż na koniec II kw. 2019 roku.



Razem w segmentach B2C i B2B na koniec II kw. 2020 roku liczba przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek w Grupie PBKM wyniosła 359 094, co oznacza wzrost o 12,4% w porównaniu do stanu na koniec II kw. 2019 r.



Ponadto w ramach zawartej umowy z Cryo-Save AG, dotyczącej przechowywania wszystkich preparatów komórek macierzystych należących do Cryo-Save, Grupa PBKM przechowuje we własnych laboratoriach materiał biologiczny ponad 300 tys. rodzin, podsumowano.



Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.



