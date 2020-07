Zgodnie z oczekiwaniami wtorkowe notowania rozpoczęły się od wzrostów, analitycy spodziewali się bowiem, że rynki mogą pozytywnie zareagować na porozumienie zawarte podczas unijnego szczytu ws. funduszu odbudowy.

WIG 20 na otwarciu zyskał 0,65 proc. i przed południem pozostawał wyraźnie powyżej poniedziałkowego zamknięcia, osiągając około 13.00 dzienne maksimum. Popołudnie przyniosło jednak schłodzenie nastrojów i ostatecznie na zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,26 proc. do 1.845,34 pkt., WIG zwyżkował o 0,70 proc. do 52.537,11 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 1,60 proc. do 3.717,16 pkt. a sWIG80 wzrósł o 2,07 proc. do 14.643,79 pkt.

"Dzisiejsza sesja miała dwa oblicza - na początku mieliśmy do czynienia z dużym optymizmem i kontynuacją wczorajszego silnego wzrostu do godziny 13.00, a później chyba zabrakło wiary w dalsze wzrosty i pojawiła się realizacja zysków. Wydaje się, że oba te czynnik zdecydowały o tym, że ta sesja ma taki niejednoznaczny wydźwięk" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz DM BPS Tomasz Czarnecki.

Zdaniem analityka ważne jest, że indeksy wyznaczyły nowe szczyty w tym rozpoczętym w marcu ruchu wzrostowym, co potwierdza trend wzrostowy.

Ocenił, że na przebieg sesji miały też wpływ dobre informacje płynące z gospodarki.

"Inwestorzy ucieszyli się z szybkiego powrotu produkcji przemysłowej na plusy i z dosyć szybkiego rozstrzygnięcia szczytu w Brukseli, pozytywnego dla Polski" - powiedział Czarnecki.

Zdaniem analityka, w środę warto zwrócić uwagę na publikację wyników przez Teslę. Jeśli będą one dobre, to może to być istotny czynnik wzrostowy dla rynków akcyjnych.

Obroty na rynku głównym wyniosły 1,7 mld zł, z czego 1,1 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Zdecydowana większość indeksów sektorowych zakończyła dzień na plusie, przy czym WIG-Leki wzrósł o 2,8 proc. a WIG-Banki o 2,4 proc.

Wśród największych spółek pozytywnie wyróżniały się banki - Santander zyskał 4,8 proc., Alior Bank 3,6 proc. a mBank 3,4 proc.

"Na GPW zbliżają się terminy publikacji wyników przez banki. Ten sektor radził sobie dziś bardzo dobrze. W czwartek wyniki publikuje Bank Millennium - oczekiwania są dosyć słabe - wyniki mają być o około 70 proc. gorsze niż rok temu i gdyby było tutaj pozytywne zaskoczenie, to być może ten sektor by nadal powoli rósł" - powiedział Czarnecki.

Giełdowe banki rozpoczynają w tym tygodniu sezon publikacji wyników za II kwartał. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy spodziewają się, że zysk netto Banku Millennium wyniesie 54 mln zł, czyli spadnie 69 proc. rdr. Akcje Banku Millennium zyskały we wtorek 5,1 proc.

Wtorek był kolejnym dniem wzrostu kursu akcji Tauronu. Akcje energetycznej spółki zyskały 3,1 proc., chociaż w trakcie sesji rosły ponad 8 proc. Akcje PGE, które w poniedziałek zyskały blisko 20 proc., we wtorek spadły 4,9 proc., a kurs notowanej w mWIG40 Enei wzrósł o 2,5 proc.

O 0,6 proc. spadł kurs PGNiG, który w trakcie sesji podał, że rozliczenie aneksu do kontraktu jamalskiego m.in. zmniejszy jego koszty operacyjne dotyczące gazu o 5,69 mld zł. Dodatkowo na wyniki drugiego kwartału koncernu wpływ będzie miał dodatni wynik na różnicach kursowych (ok. 300 mln zł) oraz podatek dochodowy - zaliczka na podatek za czerwiec wyniosła ok. 1,1 mld zł

Wtorek był kolejnym dniem dużych, dwucyfrowych wzrostów kursu Mercator Medical. Akcje tej spółki w poniedziałek, po publikacji szacunków wyników w II kwartale, wzrosły o 72 proc. do 291 zł, najwyżej w historii. We wtorek do około godz. 13.00 akcje Mercatora traciły, jednak później wyraźnie odbiły i na zamknięciu sesji wzrosły o 15,5 proc. wyznaczając nowy rekordowy poziom 336 zł.

Zarząd spółki ocenił we wtorek, że wyniki drugiego kwartału nie były jednorazowe, a w przyszłym roku można spodziewać się dywidendy. Mercator Medical chce przeznaczyć wypracowane w tym roku zyski na inwestycje. Spółka myśli o rozbudowie mocy produkcyjnych poprzez budowę nowego zakładu.

Po poniedziałkowych spadkach Biomedu-Lublin, we wtorek jego akcje wzrosły o 4,2 proc. Spółka podała, że podpisała umowy z dziewięcioma Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na odbiór osocza zawierającego przeciwciała anty-SARS-CoV-2.

Wśród małych i średnich spółek kolejną sesję z rzędu mocno, o 13,2 proc., przy 81 mln zł obrotów, wzrosły akcje XTB.