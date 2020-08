"Chcemy, aby tworzone przez nas rozwiązania ułatwiały funkcjonowanie zarówno placówkom medycznym, jak i ich pacjentom. 'Moje Pomiary' powstały zwłaszcza z myślą o osobach, które często przekazują informacje o stanie swojego zdrowia lekarzom. Dzięki temu mogą one być w szybki sposób dołączone do ich dokumentacji przechowywanej w elektronicznym systemie jednostki medycznej. Nie jest konieczne żadne skanowanie lub przepisywanie. Aplikacja usprawnia więc również pracę lekarzy, którzy mają dzięki temu więcej czasu dla pacjenta w trakcie wizyty kontrolnej" - powiedział wiceprezes Krzysztof Groyecki, cytowany w komunikacie.



Z aplikacji "Moje Pomiary" można korzystać na dwa różne sposoby. Pacjent może w niej ręcznie zapisywać różne wskaźniki zdrowotne np. aktualne ciśnienie krwi, swoją temperaturę, masę ciała. W przypadku diabetyków korzystających z urządzenia Glukomaxx Connect, dane są automatycznie przesyłane do aplikacji bez konieczności ich ręcznego wpisywania, podano dalej.



Rozwiązanie Asseco pozwala na indywidualne skonfigurowanie norm dla wprowadzanych wyników, tworzenie własnego dzienniczka pomiarów, a także wykresów prezentujących dane historyczne. Aplikacja "Moje Pomiary" jest dostępna dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android i iOS. Należy do rodziny produktów Asseco Mobile Patient Apps (AMPA), która została stworzona z myślą o wsparciu pacjentów w procesie leczenia. AMPA to zarówno samodzielne aplikacje, jak i takie, które obsługują współpracę z rozwiązaniami Asseco, działającymi w placówkach opieki medycznej na terenie całego kraju, podsumowano w materiale.



Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.



(ISBnews)