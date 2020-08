Inwestorzy zastanawiają się, czy w USA uda się dojść do porozumienia ws. kolejnego pakietu fiskalnego dla gospodarki.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,68 proc. i wyniósł 27 386,98 pkt. S&P 500 zwyżkował 0,64 proc. i wyniósł 3349,16 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 1,0 proc., do 11 108,07 pkt.

Wzrostom przewodziły największe spółki technologiczne. Facebook zyskał ponad 6 proc., Apple podrożał prawie 3 proc., a po około 1 proc. zyskały Netflix, Amazon i Microsoft. Wszystkie z tych spółek zachowują się lepiej niż indeks S&P 500 od początku obecnej fali wzrostów zapoczątkowanych pod koniec marca 2020 roku.

Akcje Bristol-Myers rosły 2 proc. po tym, jak spółka podała, że w 2020 roku finansowym spodziewa się zysku na akcję w przedziale 6,10-6,25 USD wobec 6,00-6,20 USD spodziewanych wcześniej.

ViacomCBS zyskał 4 proc. Skorygowany zysk na akcję w II kw. wyniósł 1,25 USD wobec oczekiwanych 94 centów.

Notowania MetLife spadały o 0,5 proc. Firma ubezpieczeniowa podała w raporcie kwartalnym, że skorygowany zysk na akcję wyniósł 83 centy wobec oczekiwanych 91 centów.

W centrum uwagi inwestorów utrzymują się negocjacje dotyczące uruchomienia nowego pakietu stymulującego dla amerykańskiej gospodarki.

"Na razie nie ma znaczącego postępu w rozmowach" - powiedział przewodniczący większości Republikanów w Senacie Mitch McConnell.

"Naszym celem jest próba porozumienia w najważniejszych kwestiach do piątku. Bez tego trudno będzie zawrzeć umowę" - powiedział Mnuchin po spotkaniu w środę z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i przywódcą Demokratów w Senacie Chuckiem Schumerem.

Od 1 sierpnia wygasł dodatek do zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 600 USD, a od piątku Kongres USA będzie miał przedłużoną przerwę w obradach. Media liczą, że dodatek zostanie podtrzymany w wysokości 400 USD, co byłoby kompromisem między propozycją Demokratów w postaci utrzymania dodatku do zasiłku w wysokości 600 USD, a pomysłem Republikanów, by obniżyć dodatkowe świadczenie do 200 USD.

"Potrzebne jest większe wsparcie fiskalne, aby zapewnić pomoc dla gospodarstw domowych, małych przedsiębiorstw oraz władz stanowych i lokalnych, które poniosły ciężar zastoju gospodarczego do czasu nastania trwałego ożywienia gospodarczego” - powiedziała w środę prezes Fedu z Cleveland Loretta Mester.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 1,186 mln. Ekonomiści z Wall Street spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 1,4 mln, wobec 1,435 mln poprzednio, po korekcie z 1,434 mln.

"Była obawa, że liczba nowych bezrobotnych będzie wyższa, dlatego obecny odczyt stanowi zachętę dla inwestorów na giełdach" - powiedział Yousef Abbasi, strateg ds. globalnego rynku StoneX.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 16,107 mln w tygodniu, który skończył się 25 lipca wobec oczekiwanych 16,900 mln i poprzednio 16,951 mln, po korekcie z 17,018 mln.

Liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA w lipcu wzrosła o 576,1 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2019, po wzroście o 305,5 proc. miesiąc wcześniej - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc.