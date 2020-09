We wtorek na giełdzie w Nowym Jorku akcje Tesli, największego producenta samochodów elektrycznych, potaniały o 21 proc. - najmocniej w historii. Przecena miała związek z wiadomością o partnerstwie między konkurentami firmy Elona Muska, firmami Nikola Corp. i General Motors Co. Pogłębiło to wyprzedaż, która rozpoczęła się w zeszłym tygodniu po tym, jak Tesla nie została włączona w skład indeksu S&P 500.

Najbogatsi ludzie na świecie doświadczyli ostatnio gwałtownych wahań wartości ich majątków. Jeff Bezos z Amazon.com Inc. stracił we wtorek 7,9 miliarda dolarów, podczas gdy Zhong Shanshan powiększył swój stan posiadania o ponad 30 miliardów dolarów - co uczyniło go trzecią najbogatszą osobą w Chinach - po tym, jak akcje jego firmy produkującej wodę butelkowaną wzrosły po pierwszej ofercie publicznej. Podczas debiutu na giełdzie w Hongkongu akcje firmy Nongfu Spring Co., której butelki z czerwonymi nakrętkami są sprzedawane w całych Chinach, wzrosły o 54 proc., zwiększając majątek Zhonga do poziomu 50,9 miliarda dolarów.

Strata Muska i zysk Zhonga to największe ruchy w historii indeksu miliarderów Bloomberga, z wyłączeniem rewizji wartości netto w przypadku rozwodów, redystrybucji i dziedziczenia. Spadek bogactwa Muska byłby jeszcze większy, gdyby nie zebrał we wtorek trzeciej transzy opcji - wartej obecnie 2,2 miliarda dolarów - powiązanej z pakietem rekompensat za swój program kosmiczny. Musk, który jest obecnie wart 82,3 miliarda dolarów, znalazł się na piątym miejscu na liście najbogatszych ludzi świata, za Bernardem Arnaultem. Dyrektor generalny Tesli na krótko dołączył do rzadkiego klubu centimiliardów w zeszłym miesiącu.

Przecena akcji Tesli

Akcje Tesli zamknęły wtorkowe notowania na poziomie 330,21 dol., czyli o 21 proc. niżej niż dzień wcześniej, zmniejszając wycenę spółki o 82 miliardy dol. Spadki zaczęły się po tym, jak producent pojazdów elektrycznych nie znalazł się w indeksie S&P 500 i pogłębiły, gdy General Motors Co. oświadczył, że ​​przejmie warte 2 miliardy dolarów udziały w Nikola Corp. i będzie współpracować z raczkującym producentem ciężarówek w celu zaprojektowania i wyprodukowania jego pickupa Badger.

Cena akcji Tesli w dużej mierze odzwierciedlała zakładane włączenie przed piątkowym ogłoszeniem S&P, powiedział analityk Baird Ben Kallo, który nazwał tę decyzję „stosunkowo zaskakującym wydarzeniem”. Zamiast Tesli Elona Muska, S&P Dow Jones dodał do indeksu sprzedawcę internetowego Etsy Inc., producenta przekładni chipowych Teradyne Inc. i firmę technologii medycznej Catalent Inc.

Mimo ostatnich spadków Tesla to nadal jedna z najlepszych inwestycji. W tym roku papiery producenta aut elektrycznych wzrosły o prawie 300 proc., co czyni ją drugim najlepszym graczem w indeksie Nasdaq 100, za Zoom Video Communications Inc.