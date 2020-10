VEE będzie funkcjonowała w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł i dzieli się na 2 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. W strukturze VEE Gaming Factory objął 90% udziałów w zamian za wkład gotówkowy w wysokości 4,5 mln zł. Pozostałe udziały zostały objęte przez zespół deweloperski, poinformowano.



"Celem VEE nie będą gry symulacyjne, a autorskie pomysły na połączenie różnych gatunków, celujących w segment AA lub nawet wyżej. Liczymy, że w perspektywie dwóch, trzech lat - w portfolio spółki będą dwie lub trzy takie produkcje. Pierwsze zapowiedzi nowych tytułów pojawią się na przełomie bieżącego i przyszłego roku" - powiedział prezes Gaming Factory Mateusz Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.



Powołanie VEE poprzedzał kilkumiesięczny proces rekrutacji zespołu deweloperskiego. Celem VEE będzie produkcja gier o wyższej jakości i wyższych budżetach niż dotychczasowe gry z portfolio Gaming Factory. Powołana spółka będzie pracować nad projektami gier bardziej zaawansowanych technologicznie, co pozwoli zbudować nowy brand w ramach działalności Grupy Gaming Factory. Zadaniem VEE będzie wyprodukowanie 2-3 tytułów w perspektywie 2-3 lat, podano również.



"Pozyskiwanie stałej bazy zespołów deweloperskich, inwestowanie w nie, nadzór nad produkcją gier oraz pozyskiwanie nowych graczy to kluczowe punkty w realizacji naszej strategii. Chcemy, aby spółka działająca pod nową marką była odpowiedzialna z przygotowanie projektów o większym stopniu zaawansowania, co przełoży się na zaangażowanie graczy. W naszej ocenie, selektywne podejście do realizacji projektów przez dedykowane temu zespoły i podmioty przełoży się lepsze jakościowo gry, a w dłuższej perspektywie wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe Grupy Gaming Factory" - podsumował Adamkiewicz.



Gaming Factory to producent i wydawca gier na PC i konsole. Wśród kluczowych założeń spółki jest poszukiwanie projektów o znaczącym potencjalne sprzedażowo-marketingowym. Spółka pracuje obecnie nad ponad 20 produkcjami na PC o zróżnicowanej tematyce. W portfolio studia znajdują się symulatory, tycoony, gry akcji czy horrory. Spółka notowana jest na rynku głównym GPW od lipca 2020 r.



(ISBnews)