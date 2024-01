Photon New Energy Alfa - węgierska spółka zależna Photon Energy - zawarła 20-letnią umowę typu on-site PPA (Power Purchase Agreement) z Forvia Clarion Hungary, z grupy Forvia, w ramach której Photon Energy zaprojektuje, wybuduje i będzie utrzymywał na terenie klienta elektrownię fotowoltaiczną o mocy 630 kWp, która ma wygenerować 13,5 GWh energii elektrycznej w ciągu 20-letniego okresu, podała spółka.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z podpisania umowy PPA ze światowym liderem branży motoryzacyjnej. Umowa stanowi kolejny kamień milowy dla Photon Energy, dodatkowo wzmacniający naszą pozycję na rynku węgierskim i rozszerzający naszą ofertę na sektor przemysłowy" - powiedział CEO Photon Energy Group Georg Hotar, cytowany w komunikacie.

"Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie typu on-site PPA realizowane w modelu 'pod klucz' na terenie zakładu klienta wspierać będzie grupę Forvia w jej ambitnym dążeniu do zmniejszenia śladu węglowego, przy jednoczesnym istotnym obniżeniu kosztów energii w dłuższej perspektywie. Ten projekt jest początkiem naszych realizacji naszego planu, aby stać się wiodącym dostawcą rozwiązań typu on-site PPA dla klientów komercyjnych i przemysłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nasz dynamicznie rozwijający się pipeline projektów odzwierciedla rosnące zapotrzebowanie klientów korporacyjnych na rozwiązania pozabilansowe umożliwiające zaopatrzenie w energię odnawialną, które jako Photon Energy jesteśmy w stanie zapewniać w oparciu o 15-letnie doświadczenie w branży fotowoltaicznej i posiadane możliwości na rynku energii" - dodał.

Instalacja PV będąca przedmiotem umowy powstanie na terenie zakładu produkcyjnego należącego do Forvia Clarion Hungary zlokalizowanego w Nagykáta, ok. 80 km na południowy wschód od Budapesztu, a Photon Energy będzie odpowiedzialna za jej zaprojektowanie, budowę i późniejszą obsługę. Photon Energy będzie w stanie zmaksymalizować moc zainstalowaną na dostępnym terenie, wykorzystując konstrukcję montażową wschód/zachód, która potencjalnie pokryje około 20% rocznego zużycia energii elektrycznej zakładu. Instalacja zostanie wyposażona w 1236 modułów monofacial, które w okresie obowiązywania umowy wygenerują około 13,5 GWh energii, przyczyniając się do szacunkowej redukcji emisji CO2e o 3670 ton, podano.

Spółka wskazała też, że Forvia realizuje swój globalny program budowy instalacji fotowoltaicznych zarówno w modelu on-site PPA, jak również w modelu PV-as-a-Service, we współpracy z Engie-Impact jako globalnym partnerem. Photon Energy zaprojektowała i dostarczy optymalne rozwiązanie dla spółki Forvia Clarion Hungary, która będzie odbiorcą 100% energii wytwarzanej przez wybudowaną elektrownię PV.

W ramach własnego portfela elektrowni fotowoltaicznych Photon Energy posiada obecnie na Węgrzech instalacje o mocy 51,8 MWp oraz świadczy usługi eksploatacji i technicznego utrzymania (O&M) dla elektrowni PV o łącznej mocy ponad 160 MWp.

Photon Energy dostarcza rozwiązania z zakresu energii słonecznej. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)