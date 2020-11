"We wtorek obserwowaliśmy pozytywne nastroje na globalnych rynkach akcji. Tak optymistyczna reakcja rynków wynikała z oczekiwań, że wybory prezydenckie w USA wygra Joe Biden i Demokraci przejmą Senat. Dzięki temu nastąpi usprawnienie podejmowania decyzji w Stanach Zjednoczonych. Warto jednak pamiętać, że ten optymizm jest na bazie oczekiwań i sondaży, a namiastkę wstępnych wyników będziemy znali jutro w godzinach porannych. Ciężko więc teraz określać, czy oczekiwania inwestorów rzeczywiście się sprawdzą, zwłaszcza że oddano dużo głosów korespondencyjnych i na ostateczne wyniki możemy poczekać kilka dni" - powiedział Kamil Jaros.

Analityk podkreślił, że pomimo wtorkowego silnego wzrostu na GPW nie można jeszcze mówić o zmianie trendu, lecz jedynie o korekcie.

"Nie pojawiły się jeszcze sygnały końca fali spadkowej WIG20. Indeks krajowych blue chipów wrócił ponad poziom 1.630 pkt., który był wcześniej dość długo utrzymującym się poziomem wsparcia. Aby myśleć o dalszych mocnych wzrostach, WIG20 powinien pokonać górne ograniczenie poprzedniej konsolidacji, czyli 1.670 pkt." - dodał.

Na zamknięciu wtorkowej sesji WIG20 zyskał 5,15 proc. do 1.636,28 pkt., WIG zwyżkował 4,39 proc. do 47.160,46 pkt., mWIG40 poszedł w górę 3,35 proc. do 3.360,96 pkt., a sWIG80 urósł 1,46 proc. do 13.446,89 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.459 mln zł, z czego 1.232 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (208 mln zł) oraz Allegro (159 mln zł).

WIG20 był najsilniejszym indeksem w Europie we wtorek.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX zyskiwał 2,5 proc., a S&P 500 zwyżkował 2,25 proc.

Na warszawskim parkiecie większość - 14 z 15 - indeksów sektorowych zakończyła sesję nad kreską. Najmocniej zyskał sektor odzieżowy - w górę o ok. 14 proc., a także branża górnicza, zwyżkująca ok. 9 proc.

Na wartości stracił jedynie WIG-spożywczy (w dół 0,65 proc.).

Wśród krajowych blue chipów największy wzrost, bo o 15,8 proc., miał miejsce w przypadku LPP, którego kurs wzrósł po czterech spadkowych sesjach z rzędu. Grupa szacuje, że miała w trzecim kwartale roku obrotowego 2020/21, czyli w okresie sierpień-październik 2020 roku 2,45 mld zł przychodów i 290 mln zł zysku operacyjnego. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się w trzecim kwartale blisko 265 mln zł zysku EBIT i 2,3 mld zł przychodów.

Mocno zwyżkował także inny przedstawiciel branży odzieżowej - CCC, bo o 10,46 proc.

Po poniedziałkowej sesji PZU poinformował, że zawrze z Alior Bankiem aneks do umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej. Limit zaangażowania z tytułu gwarancji udzielanych na podstawie aneksu wynosi maksymalnie 4 mld zł. Kurs Aliora urósł 12,95 proc., a PZU zwyżkowało 3,88 proc. - spółka zyskała po raz czwarty z rzędu.

11,96 proc. wzrósł kurs Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jak powiedział PAP Biznes analityk BM mBanku, Jakub Szkopek, notowania JSW wspierane są przez dwa czynniki. Pierwszym są lekko odbudowujące się ceny węgla koksującego, a drugim - dosyć dobry odczyt PMI dla przemysłu stalowego Chin, odpowiadającego za ponad połowę światowej produkcji stali.

Istotnie do góry poszły także notowania PKN Orlen, o 9,92 proc., a także akcje KGHM - o 8,94 proc.

Pod kreską znalazły się jedynie dwie spółki. W dół poszedł kurs Dino Polska - o 1,06 proc., a także Allegro - o 0,57 proc.

W indeksie średnich spółek najmocniej, bo o 13,21 proc. do góry poszły akcje mBanku.

9,77 proc. zyskały akcje ING Banku Śląskiego, a 9,38 proc. do góry poszły notowania Kruka.

Fundusze zarządzane przez NN PTE zwiększyły zaangażowanie w DataWalk i mają obecnie akcje stanowiące 5,42 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu i 6,22 proc. w kapitale zakładowym. Wcześniej miały akcje stanowiące 0,08 proc. głosów i 0,09 proc. kapitału. Kurs DataWalk zyskał 6,9 proc.

W mWIG40 najmocniej stracił Ten Square Games - o 0,78 proc.

Wśród spółek zgromadzonych w sWIG80 najmocniej wzrósł, bo o ok. 12 proc., INC.

Solidnie zwyżkowały także akcje PGS Software - w górę 10 proc. oraz Rainbow Tours (wzrost o 9,13 proc.).

7,27 proc. zyskał Auto Partner. Według wstępnych, szacunkowych danych zysk netto grupy Auto Partner po trzech kwartałach 2020 roku wyniósł 81,9 mln zł, co oznacza wzrost o 83,6 proc. rdr.

W sWIG80 najbardziej straciły, bo 14,47 proc., akcje Medicalgorithmics. Dzień wcześniej kurs spółki wzrósł o ponad 20 proc. po informacji, że jej spółka zależna zawarła umowę z jednym z największych komercyjnych ubezpieczycieli w USA.