We wtorkowym komunikacie giełda w Szanghaju wskazała na „znaczącą zmianę” dotyczącą nowych wymogów kapitałowych i innych ograniczeń nałożonych na chińskie koncerny na początku bieżącego miesiąca. Obejmują one wymogi kapitałowe i licencyjne, pułap oprocentowania pożyczek oraz ograniczenia dotyczące wykorzystania przez Ant Group papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami do finansowania szybkich pożyczek konsumenckich. W poniedziałek regulator bankowy opublikował projekt przepisów, które zmusiłyby Ant Group i innych operatorów internetowych platform pożyczkowych do zwiększenia udziału finansowego w kredytach, które oferują wspólnie z bankami.

Ta nieoczekiwana decyzja zatrzymała największy debiut rynkowy w historii świata jakim maiła być sprzedaż akcji Ant Group za 34,5 miliardów dolarów. Dzień wcześniej, 2 listopada miliarder i założyciel firmy Jack Ma został wezwany na spotkanie z przedstawicielami banku centralnego Chin i trzema innymi najważniejszymi organami nadzoru finansowego.

Ant Group jest dostawcą usług płatności internetowych. Jego największym udziałowcem jest Alibaba Group Holding Ltd., który posiada 33 proc. udziałów w fintechu. Pierwotnie Ant ma wejść na parkiet w październiku.

Reklama

W momencie składania prospektu emisyjnego szacunkowa wartość fintechu była wyceniona na ok. 225 mld dolarów. Jeśli dojdzie do emisji akcji założyciel i były prezes Alibaba Group Jack Ma będzie w posiadaniu udziałów Ant Group o wartości 25 mld dolarów i stanie się jednym z 10 najbogatszych ludzi na świecie. Fortuna obecnego prezesa Erica Jinga wzrośnie do 2,9 mld dolarów.