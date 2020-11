"Już od rana na rynkach był widoczny optymizm związany z rozstrzygnięciem wyborów w USA na rzecz Joe Bidena. Kształt notowań został docelowo określony po godz. 13, kiedy Pfizer podał informacje o swojej szczepionce. Od tego momentu na rynkach widać było klasyczny +risk-on+. Kontrakty na S&P 500 i na Nasdaq znalazły się historycznych szczytach. U nas w dwucyfrowym tempie rosły spółki odzieżowe, restauracje, turystyka, a traciły np. firmy produkujące testy na koronawirusa czy rękawiczki jednorazowe" - powiedział PAP Biznes analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

Dodał, że potencjalny lockdown wydaje się być już zdyskontowany, a inwestorzy wyceniają już to, co może wydarzyć się po nim.

"Temat szczepionki na pewno zagwarantuje nam zmienność w najbliższych tygodniach. Może się jednak okazać, że w krótkim terminie rynki zareagowały, jak to często bywa, przesadną euforią. Już po otwarciu notowań w USA widać, że S&P 500 oddaje część początkowych wzrostów. Zamknięcie indeksu poniżej poziomu 3.580 pkt. może być odebrane przez inwestorów niezbyt optymistycznie" - ocenił.

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 zyskał 4,02 proc. do 1.765,71 pkt., WIG zwyżkował o 3,81 proc. do 50.827,48 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 3,16 proc. do 3.623,48 pkt., a sWIG80 urósł o 3,23 proc. do 14.349,05 pkt.

WIG20 kontynuował wzrosty i po tym, jak w ubiegłym tygodniu wzrósł o 12 proc. jest teraz najwyżej od połowy września. Pozostałe indeksy także są na kilkutygodniowych maksimach.

Obroty na GPW wyniosły około 2.780 mln zł, z czego 2.159 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach Allegro (415 mln zł) oraz CD Projektu (372 mln zł). Na trzecim miejscu znalazł się Mercator Medical (206 mln zł).

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX rósł o 5 proc., a S&P 500 zwyżkował o 3 proc., choć na otwarciu rósł o ponad 5 proc.

W pierwszej części dnia główne indeksy na GPW rosły między 1 a 2 proc. Sytuacja zmieniła się jednak w połowie sesji, kiedy amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował, że rozwijany przez Pfizer Inc i BioNTech Se projekt szczepionki przeciwko Covid-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Światowe rynki zareagowały silnymi wzrostami, a krajowy WIG20 rósł nawet o 5 proc. wyznaczając dzienne maksimum na poziomie 1.790 pkt., niewidzianym od ponad dwóch miesięcy.

Po tej informacji kursy większości spółek z WIG20 poszły mocno w górę. Na GPW zwyżkowały wszystkie branże, które w trakcie pandemii doznały znacznej przeceny, w tym najmocniej: odzież, paliwa, energetyka, banki, gastronomia i turystyka. W dół z kolei skierowały się notowania firm dobrze radzących sobie w czasach pandemii, w tym najbardziej spółki biotechnologiczne/farmaceutyczne.

W ujęciu sektorowym 13 z 15 wskaźników zanotowało wzrosty. WIG-odzież zyskał 16 proc., paliwa wzrosły o 12 proc., a energia i banki po 10 proc. - wszystkie znalazły się na co najmniej miesięcznych szczytach.

W dół poszedł WIG-leki - o 3,5 proc. i gaming - o 2,6 proc.

W WIG20 15 spółek zakończyło dzień na plusie, w tym 8 z dwucyfrowymi wzrostami. Niemal wszystkie z nich znalazły się na kilkutygodniowych maksimach. Najmocniej zyskały notowania CCC - o 19 proc., LPP - o 16 proc., PGE - o 15 proc. Orlenu - o 14 proc. i Lotosu - o 13 proc. Po około 10 proc. wzrosły Santander, JSW i Tauron.

Relatywnie bez większych zmian pozostały jedynie KGHM i telekomy.

Najmocniej, o 5,5 proc. zniżkowało Dino, które w piątek zyskało blisko 12 proc. po publikacji wyników za III kw., wyznaczając historyczne maksimum notowań.

Choć w pierwszej połowie dnia kurs Allegro utrzymywał się około 1,5 proc., a CD Projektu 3 proc. nad kreską, to w momencie, kiedy na rynku rozpoczęły się wzrosty wywołane informacją o szczepionce, notowania zaczęły mocno zniżkować i zakończyły sesję z 3 proc. spadkiem w przypadku CD Projektu i blisko 2 proc. w dół na Allegro.

Notowaniom Allegro nie pomogła wydana przez Goldman Sachs, w raporcie z 9 listopada, rekomendacja "neutralnie" z ceną docelową 96 zł. Kurs zamknął się na poziomie 90,16 zł.

Jak wskazali analitycy, wśród małych i średnich spółek najbardziej zyskały te, których notowania najmocniej zniżkowały w związku z pandemią.

Kurs Rainbow Tours poszedł w górę o 40 proc., AmRestu, Agory i Enter Air - po blisko 30 proc., Benefit - o 13 proc. i VRG - o 10 proc.

Mocno zyskały także m.in.: mBank - o 24 proc., Millennium - o 18 proc. i OncoArendi Therapeutics - o 20 proc. Ostatnia ze spółek kontynuuje wzrosty po podpisaniu istotnej umowy. W piątek jej notowania zyskały ponad 200 proc.

Spadki dotknęły natomiast: Mercator Medical - o 17 proc., Airway Medix i Biomed Lublin - po około 13 proc., Harper Hygienics - o 10 proc. a także po około 9 proc. Cormay i Global Cosmed.